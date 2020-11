Hermana de Yahaira Plasencia reveló lo que menos le gusta de la salsera

Yahaira Plasencia anda recorriendo todos los canales y programa para promocionar su nuevo tema ‘Ulala’, que fue estrenado hace unos días y que está teniendo buena acogida en las redes sociales.

Es así, que el último miércoles se presentó en Mujeres al Mando, junto a sus hermanos Silvana y Javier. La presencia de este último fue toda una sorpresa, ya que no es de su agrado aparecer en la televisión.

Silvana Plasencia reveló lo que admira y disgusta de Yahaira

Ante la pregunta de las conductoras sobre lo que más admira de su hermana Yahaira, Silvana Plasencia afirmó su gran fortaleza. “Lo que más me gusta es que es una persona muy muy fuerte. Tiene mucha valentía, mucha fuerza. Sabe llevar las cosas que se le vienen encima, la admiro muchísimo”, indicó.

Pero no todo es dulce entre las hermanas, ya que también mencionó lo que más le desagrada de ella. Al parecer, tiene la tendencia de publicar cosas en sus cuentas para luego eliminarlas.

“Hace las cosas y después de la nada las elimina. Yo le digo ‘¿dónde está?’ y ella me dice ‘lo eliminé’”, contó entre risas.

Por el lado de Javier Plasencia, este manifestó que Yahaira es una persona bastante humilde y sincera. “Lo que más me gusta de ella es su sinceridad y que es bien humilde y comprensiva con todos nosotros, y que somos bien unidos en familia”, indicó.

Yahaira habló con Gigi y Rodrigo e hizo un mea culpa

Yahaira Plasencia hizo un mea culpa de cómo era su actitud con la prensa en el pasado. “En realidad yo tengo un carácter bien fregado, pero siempre a la prensa y no solo con ustedes, sino con la mayoría he sido como un poco a defensiva por tantas cosas que han pasado. Entonces, muchas veces no he sabido cómo manejarlo, por así decirlo”, reveló.