Yahaira reconoce su actitud contra la prensa: "Siempre estuve a la defensiva"

Contra todo pronóstico, Yahaira Plasencia se presentó en “Amor y Fuego”, programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes en el pasado no tenían una buena relación con la cantante.

La salsera indicó que “ya va entendiendo todo este juego de la prensa”, además agradeció las enseñanzas de su maestro Sergio George. “Es un toma y dame. Ustedes nos apoyan a los artistas, y siempre habrá buenos y malos, es parte de. ¡Ya entendí eso!”, expresó Plasencia.

Ante estas palabras, Rodrigo González y Gigi Mitre le indicaron que las cosas que se dijeron no eran contra ella. “¿Tú te has observado de cómo eres y de cómo eras antes?”, le cuestionó el popular Peluchín.

Yahaira Plasencia aceptó que en el pasado estaba a la defensiva con la prensa

Tras ser cuestionada por Rodrigo, la cantante aceptó que paraba a la defensiva con la prensa. “En realidad yo tengo un carácter bien fregado, pero siempre a la prensa y no solo con ustedes, sino con la mayoría he sido como un poco a defensiva por tantas cosas que han pasado. Entonces, muchas veces no he sabido cómo manejarlo, por así decirlo”, reveló.

Por su parte, Gigi Mitre le hizo hincapié que esas preguntas incómodas siempre venían por sus temas personales. Además, Rodrigo González le recalcó que cuando ella estaba con Farfán era más hermética para declarar, cuando el futbolista es más farandulero.

¿Qué dijo Yahaira de la convivencia con Farfán?

En una entrevista con el popular Tomate Barraza dio algunos detalles de lo que fue la convivencia con Jefferson Farfán en Rusia. Además, agregó que para ella es importante ese tiempo juntos en pareja porque así se pueden conocer mejor.

Yo no creo en eso de que conoces, te casas y convives, no... Yo creo que es conocerse, el siguiente paso que es convivir, porque cuando convives te das cuenta realmente muchas cosas”, confesó Yahaira Plasencia a Radiomar.