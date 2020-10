Andrea San Martín tras su liposucción: “Prefiero dar a luz mil veces”

Tras someterse a una liposucción, Andrea San Martín contó en su cuenta de Instagram que lloró "como una bebita" tras hacerse la operación. La joven señaló que todo se complicó porque ella sufre de la columna.

“Estoy bien, muy bien, nada más que me duele. (…) Lo peor es que el dolor de la operación es controlable porque te tienen cuidada, pero como a mí me duele mucho la columna, la posición en la que tenía que estar, hacía que me duela la columna. Yo lloraba como una bebita”, relató Andrea San Martín en la historia de su cuenta Instagram.

Asimismo, se atrevió a hacer una comparación con la operación y dar a luz. "Prefiero dar a luz mil veces en un día", ecsribió la joven en la historia, quien continuó con su relato.

“Saliendo de esto voy a considerar de verdad las terapias para mi espalda, porque fue un dolor que no había descubierto nunca. No puedo cambiar de posición porque obviamente tengo que estar boca arriba por la operación”, señaló.

Como se recuerda, Andrea San Martín indicó que se haría esta operación como regalo de cumpleaños. Y aunque recibió muchas críticas por ello, la madre de dos hijas hizo caso omiso y continuó con sus planes.

"Lo hice porque me gusta" responde Andrea ante críticas por su look

Andrea San Martín se ha caracterizado por hacer frente a las críticas siempre. Es por ello que cuando los usuarios la juzgaron por cortarse el cabello, ella no dudó en responder.

“El estereotipo no solo se ve en la talla de un pantalón sino también en el cabello largo... Muchas lo quieren hacer pero tienen miedo a los comentarios”, dijo la ex chica reality en sus redes.

“Acostúmbrense a responder: ¡Porque me gusta y ya! No olviden que la vida se pasa volando... El miedo nos limita a un solo ritmo pero tomen en cuenta que la línea sin variaciones sólo es la señal que un corazón ha dejado de latir, en cambio cuando este tiene movimiento es sinónimo de vida”, finalizó.