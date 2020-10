Andrea San Martín se regalará una liposucción por sus 31 años

La exchica reality Andrea San Martín mencionó que este 2020 se regalará una lipoescultura, tras cumplir 31 años.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre su regalo de cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín narró que después de haber tenido a su hijita Maïa, quiso hacerse una liposucción, pero decidió esperar un poco más y volvió a salir embarazada.

Después del nacimiento de su segunda bebé, la influencer postergó y postergó la cirugía porque quería tener más hijos, sin embargo, ahora reveló que es el momento perfecto:

“Me lo quería hacer hace bastante tiempo pero tomé la decisión de esperar porque salí embarazada de Lara, pasó el tiempo y dije no, como yo todavía no sé si quiero tener otro hijo, mejor me espero. Y luego dije ‘no, pero por qué me voy a esperar’.

O sea, ahorita, en todo mi furor máximo, en el momento donde estoy mejor, regia, espectacular, con ganas de hacer muchas cosas’. Me lo voy a regalar ahorita, entonces me voy a operar”, indicó Andrea San Martín.

¿Quién es Andrea San Martín?

Andrea San Martín es una exchica reality, modelo y empresaria peruana que se hizo conocida en el mundo del espectáculo por integrar programas de competencia como ‘Bienvenida la tarde’.

Actualmente San Martín se dedica al 100% a sus redes sociales, en donde comparte con sus seguidores y seguidoras los divertidos momentos que pasa junto a sus dos hijitas: Maïa Lara.

Andrea también comparte en Instagram los productos y servicios que vende en las empresas que ha formado durante todos estos años.

Andrea San Martín envía consejos a las madres: “Aprende a respetar tus espacios y soledad”

Andrea es madre soltera de dos niñas y casi siempre está ocupada, pero resalta y aconseja a sus seguidoras que, como madre deben dedicarse tiempo para ellas mismas.

"El día de hoy he cambiado la estructura del Instagram, normalmente ven un día ajetreado, corriendo de aquí para allá, pero el día de hoy decidido enseñarle cómo es un día de tranquilidad, off para mí, en donde es un tiempo para mí y trato de disfrutarlo y respetarlo", expresó.

"De verdad, tienen que aprender a respetar sus espacios, aprender a disfrutar su soledad, su casa... Hacer tu espacio tuyo disfrutarlo, ver tu planta y decir que lindo. Juro que funciona sobre todo con el tema energético", añadió Andrea San Martín.