Andrea San Martín contó cómo lidia con las peleas de sus hijas

La popular influencer, Andrea San Martín compartió a través de su Instragram un tip de crianza que a ella le sirve mucho con sus hijas. La exchica reality contó cómo lidia cuando sus pequeñas se pelean.

Como sabemos, la modelo utiliza sus redes sociales para documentar su día a día. En ocasiones, no ha tenido reparo en compartir los momentos más incómodos y molestos que pueden darse junto a las dos niñas.

Andrea San Martín comparte tip de crianza

Al parecer, muchos de sus seguidores de Instagram le han consultado cómo hace para calmar a las pequeñas cuando se enfrentan, ya que al ser niñas, las peleas pueden ser pan de cada día. "Tengo preguntas frecuentas sobre sino se pelean (sus hijas) a la hora de pintar. Sí, siempre hay peleas, pero es manejable si es que formas parte de la situación. Si yo estoy pintando, les estoy enseñando a respetar sus espacios", contó Andrea San Martín.

"Si pinto feo o bonito no importa... pero siempre se van a pelear, están felices, están juntas, luego se vuelven a pelear, después quieren jugar juntas. Es normal entre hermanas y la verdad no me molesta", agregó.

Cabe indicar que la modelo recibió varios buenos comentarios tras la donación de cabello que hizo junto a su hija mayor para los niños que sufren de cáncer.

Andrea San Martín contó sobre la enfermedad de su mamá

Asimismo, Andrea sorprendió mucho a sus seguidores al revelar la condición que padece su mamá. Mediante sus plataformas digitales, la recordada modelo contó que su madre es hipocondríaca.

"Les cuento que amanecí mucho mejor, la pastilla hace que desinflame un poco, pero todavía siento que un poquito me molesta. Igual mi mamá me dijo que me vaya a chequear. Mi mamá es 'hipocondríaca', pero yo sé cuándo hacerle caso cuándo no", expresó.