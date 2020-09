Emilia Drago se emociona al hablar de la displasia de cadera de su bebé

Tiene la convicción que todo saldrá bien. Emilia Drago sorprendió al compartir un detalle muy personal y es que hace unas semanas su recién nacida, Lara, fue diagnosticada con displasia de cadera, pero ahora la actriz se muestra muy optimista sobre la condición de su pequeña.

La artista publicó en su cuenta de Instagram una foto acompañado de un extenso texto donde responde a una pregunta, ¿por qué Lara usa un arnés?, así que la artista contó la batalla que enfrenta junto a su hija.

“Muchos al ver mis historias y ver que Lara tiene un arnés me preguntan que tiene. Hace aproximadamente 3 semanas le detectaron displasia de cadera. Por eso ahora está usando un tratamiento que en principio debería durar entre 3 óo 4 meses”, escribió.

El mensaje que también fue compartido en su cuenta de Facebook se puede notar a una Emilia Drago más confiada de que podrán superar esta enfermedad. “Con toda la fe del mundo sé que se va a recuperar rápido”, precisó.

“Gracias a Dios, lo de Lara fue encontrado a tiempo, y por eso el pronóstico de recuperación es muy favorable. Les cuento esto porque creo que este espacio en redes sociales es para compartir tanto cosas lindas, como momentos como estos. Gracias por todos sus mensajes y buenas vibras”, agregó.

Emilia Drago contó devastada que se sintió con el diagnóstico

Emilia dio más detalles sobre la displasia de cadera de Lara y confesó que no se sabe la razón, pero fue un momento muy aterrador. Felizmente, sus seguidores estuvieron apoyándola con sus mensajes positivos.

“¿Por qué le pasó? No sabemos muy bien. No les voy a negar que cuando nos enteramos me puse triste, lloré, me asusté. Pero luego empecé a recibir mensajes muy alentadores de mamás y papás que habían pasado por lo mismo”, acotó.

¿Qué es la displasia de cadera?

De acuerdo a la página Mayoc Clinic, la displasia de cadera es el término médico para una cavidad de la cadera que no cubre completamente la parte de la cabeza del fémur superior. Esto permite que la articulación de la cadera presente una luxación parcial o completa. La mayoría de las personas con displasia de cadera nacen con el trastorno.

Los médicos verificarán si tu bebé presenta signos de displasia de cadera poco después del nacimiento y durante las consultas pediátricas de control. Si la displasia de cadera se diagnostica durante la infancia temprana, el problema se suele corregir con un dispositivo de inmovilización suave.