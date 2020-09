Samahara Lobatón responde a los que la critican por haberse embarazado

Samahara Lobatón celebró a los grande la pronta llegada de su hija, junto a su madre Melissa Klug y seres que la quieren mucho. Tras esta celebración, la joven hizo una reflexión en su cuenta de Instagram.

Samahara Lobatón le dedicó unas emotivas palabras a su bebé, además, decidió responder a sus detractores por haberse embarazado tan joven.

“Eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, escribió Samahara en su cuenta de Instagram, quien después se dirigió a las personas que la critican.

“Soy una mujer con metas cortas y largas bien puestas, estoy cumpliendo todo lo que me propuse para ti antes de que llegues para que te sientas orgullosa de tu mamá, porque si soy chibola como dicen pero una chibola que se puso bien los pantalones y está logrando todo por su familia. Te amo mi amor, te estoy esperando”, acotó la joven bastante firme.

Melissa Klug asistió al baby shower de Samahara Lobatón

Samahara Lobatón celebró su Baby Shower este último fin de semana, y en esta reunión no dejó de asistir su madre Melissa Klug, demostrando que decidieron atrás las rencillas para darse una nueva oportunidad en su relación madre e hija.

Como se recuerda, Melissa y Samahara tenían algunas diferencias, producto de ello, la joven decidió irse de su casa y vivir con su novio.