Emilia Drago: "La maternidad en la pandemia ha sido más complicada"

Emilia Drago, como muchas mamás, han tenido que dar a luz durante esta pandemia, pero gracias a esta experiencia de vida ha podido crear un espectáculo donde la maternidad es la protagonista.

La talentosa actriz y bailarina habló con Wapa.pe para contarnos no solo cómo ha sido recibir a su segunda bebé en medio de esta crisis sanitaria que lamentablemente se sigue llevando vidas, sino también sobre su vida cotidiana.

¿Cuál es tu frase frecuente cuando te enojas?

Más que una frase, creo que cuando estoy enojada hago ruidos (expresiones de fastidio) o digo ¡pucha! O también digo algunas lisuras que tienen la palabra ‘madre’.

¿Mamá por segunda vez en medio de la pandemia? Califícalo en tres palabras

Ser mamá en la pandemia en tres palabras serían: ser valiente, tener amor y paciencia. Porque de hecho a las que nos ha tocado dar a luz en medio de la pandemia ha sido un hecho inusual en la vida y hemos tenido que lidiar con miedos y frustraciones, el que no te puedan venir a visitar o que te ayuden, etc.

Me he sentido abrumada. La maternidad en la pandemia ha sido un poco más complicada de lo normal, porque no tienes espacios para botar la energía, entonces estamos metidos. Por ejemplo, mi hija mayor se pasa de vueltas, se cansa, se aburre. Ella también como que ha llegado un poco a su límite, ya son seis meses, pero tampoco es que uno se esté quejando todo el tiempo, considero que es una experiencia que nos ha tocado vivir.

¿Cómo nació la idea de tu primer unipersonal, Llámame mamá?

Siempre me ha llamado la atención desde que me convertí en mamá de Luna, hacer algún espectáculo donde yo pudiera contar o hablar esas cosas sobre la maternidad, por la que las mujeres pasan, pero nadie las dice. Hablar sobre el cuerpo, la crianza, ¿cómo te sientes? Sobre las exigencias que tiene la sociedad para las mamás. Así que, siempre tuve la idea, pero es a raíz de esta pandemia, en donde estamos aquí encerrados y todo lo que viví en este segundo embarazo, que tuve la necesidad de crear, de hacer algo. Y me dije, ¡Pucha me gustaría seguir creando! Y dentro de este contexto me dije que podría ser divertido hacer un show online y así fue que nació poco a poco la idea. Luego llamé a Paloma Reyes de Sá, que es la directora del espectáculo. Así que nos embarcamos en esta aventura, porque -literal- es una aventura, no sabemos qué va pasar.

Yo ya he trabajado con Paloma, ella hace tan bien la comedia, además tiene un estilo muy particular y se puede ver en el show que estamos armando. Me da la libertad de hacer cosas muy divertidas y absurdas.

¿Cómo es Diego Lombardi como papá? ¿Chambea contigo o te estresa más?

Diego es un gran papá. No sé si llamarlo suerte, por tener un papá tan bueno como él, que hace todo. En realidad, hace todo lo que deberían hacer todos los padres. Actualmente, vivimos en una sociedad donde el hombre y la mujer pueden hacer todas las cosas, salvo dar a luz.

¿Qué has aprendido a hacer durante esta pandemia?

Creo que los que son solteros han tenido más tiempo para indagar en ellos. En mi caso, yo he estado más concentrada en la maternidad. He estado más dedicada a mis hijas, a velar por su tranquilidad, por su desarrollo. Al principio de la pandemia y antes que nazca Lara, hacíamos muchos postres, no light, pero eran saludables, pero luego cuando di a luz ya no tuve más tiempo para hacer esos dulces.

Lo que he empezado a valorar gracias a la pandemia es el estar en mi casa, poder estar con mis hijas. Porque antes era, pues llega el fin de semana se planeaba algo, pero ahora tes das cuenta que estar en casa también es bonito.

¿Eres perfeccionista o fresh?

Tengo épocas en las que quiero que todo esté perfecto, pero también tengo días en los que estoy relajada. Pero entre las dos soy más fresh.

¿Qué te enamoró de Diego?

Me enamoró su sentido del humor, su bondad, que se preocupa mucho por mí, porque crezca de manera personal y profesional. Siempre está motivándome, y el verlo cada día como papá.

¿Dormir o ver una película?

Prefiero ver una película, pero es probable que en el camino me quede dormida.

¿Quién pone la mano dura en casa? ¿Papá o mamá?

Entre los dos, yo soy un poco más firme, es decir, Diego también, pero yo soy más dura en ese sentido.