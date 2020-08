Martín Velásquez: “Grabar durante la pandemia ha sido muy difícil”

Martín Velásquez, poco a poco, se ha abierto camino tanto en el cine, televisión y teatro, además ha participado en distintas producciones donde ha aprendido y desarrollado su talento en la actuación. Asimismo, en ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Ojitos hechiceros 2’ demostró que el canto también es lo suyo.

El actor de 30 años tuvo su primera aparición en la pantalla chica gracias a un comercial de telefonía móvil en el 2009, de eso 11 años y ahora lo vemos todos los días por señal abierta en la serie ‘La otra orilla’, donde interpreta a Sergio, un subteniente de la Policía.

Martín Velásquez habló con Wapa.pe donde nos mostró una faceta distinta a la que estamos acostumbrados a ver en la televisión.

¿Qué prefieres teatro o televisión?

Depende del momento que me encuentre en mi vida. Ahora prefiero la televisión porque teatro no hay (risas).

¿Qué es lo más romántico que has hecho por la chica que te gusta?

Una vez a mi novia, para declararle mi amor eterno, le llené el cuarto entero de globos, entonces ella llegó y le dije me gustaba, que quería estar con ella formalmente. Ahora, vamos a cumplir 6 años.

Canta la primera canción que se tiene viene a la mente.

“Princesa de todos mis palacios, si me pudieran dar a elegir, ¿cómo y dónde yo quisiera morir? Contestaría, al costado feliz de estar a tu lado (…)”. Tema: Princesa de Las Pastillas del abuelo.

¿Qué es lo más complicado de grabar durante la pandemia?

Definitivamente, no tener cercanía con las personas. Yo como persona soy muy querendona, entonces yo abrazo mucho, yo expreso el cariño físicamente. El no poder tontear con mis amigos o abrazar a mis amigas es difícil. Ya vivíamos en una etapa en las que estábamos muy distanciados por la era tecnológica y ahora, literalmente tenemos que estar alejados. Vivimos más distanciados que nunca y es feo.

¿Con cuál superhéroe te identificas?

Yo me identifico mucho con Spiderman, porque es uno de los superhéroes que más muestra su vulnerabilidad y aprende de sus errores. Entonces, siento que es un héroe muy humano, siento que es más humano que héroe.

¿Has tenido alguna escena sensual y te has emocionado más de la cuenta?

Sí, por supuesto, pero tampoco creo que haya que emocionarse más de la cuenta. Puede sonar raro, pero en el teatro se prefiere que se dé más, para que si es mucho te digan, “oye bájale un poco”, ya que es más fácil bajarle al ímpetu, que subirle. Además, hay que tener mucho cuidado con tu contraparte, porque se tiene que sentir que estás cuidando a tu compañera.

¿Te animarías a incursionar en el canto?

A mí me gusta mucho cantar. Yo ya he sacado una canción, siempre saco covers. Y este verano sacamos una canción con Cielo Torres, Nico Ponce de nombre “La talla”, y de alguna manera esa fue mi incursión en el mundo de la música, que quizá ha sido breve, pero me gustaría retomarlo porque el canto es algo que llevo muy dentro de mí y es una herencia.

8. Durante esta cuarentena en qué te has vuelto experto.

Me he vuelto un experto en transmisiones en vivo y en videojuegos. Soy un habido jugador, como pueden ver, tengo una consola de sonido, mi cámara, mis luces, tengo toda la parafernalia. Es algo que he ido instalando y aprendiendo poco a poco, pero con la cuarentena me he ido perfeccionando.

9. ¿Qué has descubierto con el TikTok?

He descubierto varias cosas, entre ellas que la gente, incluyéndome, disfruta hacer del tonto. Es divertido hacer las caracterizaciones. Y las personas que lo consumen, les gusta ver cosas que aparentemente no tienen sentido.

Los tiktokers más famosos son chicos que bailan y ni siquiera son profesionales que tienen algo muy artístico o lejano, y quizá ese es el gol porque son coreografías que tú puedes hacer en tu casa.

10. ¿Por qué crees que se ha vuelto tan famosa está plataforma?

Es que, si te pones a pensar, todos nosotros entramos a la piscina del desinhibirnos. Entonces, qué importa el roche. Hagamos esto que quizás con público no harías, pero en un video nos funciona bien y nos ayudar a salir de este mal momento de la cuarentena, generando un momento de diversión, tanto para quien lo hace, como para quien lo ve. Así que, es como un “vengan todos hay que reírnos juntos”.