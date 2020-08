Amy Gutierrez sobre su video: "A mis padres les sorprendió mucho el final, pero les gustó"

A los 21 años ha sabido llevarse al público en el bolsillo. Sabe lo talentosa que es, pero también sabe lo importante que es tomar con seriedad la carrera. Es por ello que nunca duda en seguir los consejos de su equipo de trabajo, sus amigos y sobre todo sus padres. Así es Amy Gutierrez, quien en esta oportunidad dio una extensa entrevista a Wapa.pe, donde habló de su reciente éxito, Alguien.

El videoclip de “Alguien” cuenta con la participación del destacado actor Juan Carlos Rey de Castro y la joven actriz María Claudia Ghersi, quienes comparten roles con la propia Amy Gutiérrez.

La trama se centra en las vicisitudes de una mujer que ama en silencio, encontrándose en el dilema de seguir callando o expresar sus sentimientos sin temor al “qué dirán”.

¿Cómo nació la idea de actuar en tu video y el final inesperado?

Actuar en el videoclip de mi canción fue un reto, sobre todo hacerlo con actores de tremenda talla como Juan Carlos Rey de Castro y María Claudia Ghersi. Al compienzo solo yo iba a cantar, pero decibí tomar el desafío. Respecto al final, es algo que teníamos planeamos, dijimos hay que arriegar con todo, pensamos en cuidar la escena muy bien, la idea era que se vea natural, cuidar que no se vea tan exagerado y nada escandaloso. El resultado está en youtube y parece que a la gente le ha gustado muchismo. Han reaccionado de la manera que nosotros esperabamos.

¿Cómo fue para ti la escena del beso?

En esa ultima escena debo aceptar que estaba muy nerviosa, estábamos muy nerviosos todos, pero creo que esa emoción del nerviosismo fue un plus. El trabajo fue muy profesional, cada uno impecable, pero sí nos reímos mucho. Una cosa es lo que se ve en escena y otra el detrás de cámaras. La experiencia fue muy chévere y muy divertida. En realidad, en todas las escenas nos divetimos.

Decidiste romper tabúes con tu video..

En realidad sí, a veces uno es muy cerrado, siente que se exhibe mucho por el tema de la homofobia, a la discriminación y bueno para mi son cosas que no debería existir, no entiendo por qué debemos tratar diferente a las personas dependiendo de su género, raza, condición, opción sexual o religión. Todos merecen respeto y debemos motivarnos y unirnos. A mi me alegra mucho que la gente haya tomado a bien el video, que crean príncipalmente en el amor. Me da gusto, me da a entender que estamos avanzando.

¿Tus padres qué dijeron cuando vieron la escena?

Se sorprendieron muchísimo, pero les gustó. Sobre todo por el video en sí, por las escenas muy bien cuidadas, por las actuaciones de Juan Carlos Rey de Castro y María Claudia Ghersi. Les gustó y para mi es muy buena señal.

¿Pides permiso a tus padres cuando grabas un video?

En el tema personal, como Amy de su casa, siempre pregunto a mi mamá par que me aconseje. Respecto a mi carrera soy muy profesional, no meto a mi familia. Ya después les pregunto qué les pareció, pero sí es importante para mi lo que piensan respecto al producto final.

¿Cómo tomas a los haters?

Siempre me he mostrado fuera de escándalos, nunca respondo a los dimes y diretes. Respeto a las personas que lo hacen, que no tienen pelos en la lengua y quieren ser más frontales aclarando las cosas que dicen de ellos, está bien. Yo soy más recatada. Los haters nunca van a faltar, se multiplican conforme avanzas, así como los comentarios buenos. Yo sigo adelante, la gente sabe que estoy avocada en mi carrera, en mi música y no me van hacer pisar el palito.

¿Has 'pisado huevos' alguna vez?

Siento que hasta ahora no, mi mamá me dice "el dia que tú este volando por las nubes, te jalo las orejas". Hasta ahora no me jala las orejas, así que creo que estoy haciendo las cosas bien hasta ahora. A parte, el público se da cuenta cuando tú eres natural y amas lo que haces.

¿Cómo fue el proceso de grabación en plena cuarentena?

El proceso sí fue un poco tedioso, porque tuvimos que sacarnos pruebas para descatar lo del virus, reducir la gente de producción poque no podíamos estar mucha gente dentro del lugar, obviamente por la seguridad de la situación hoy en día, fue un poco cansado, pero el resultado fue bastante satisfactorio. Grabamos en dos días, realmente valió la pena cada segundo y el esfuerzo que pusimos.

Respecto a música, ¿con quién te quedas, con Yahaira o con Daniela?

(Risas) No te pases. Bueno, es dependiendo. A veces me gusta Daniela y a veces Yahaira. Escucho las dos.

¿Qué proyectos vienen para Amy Gutierrez?

Vienen varias giras a Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, feets con artistas nacionales e internacionales. Habrá también más canciones porque quiero sacar mi propio álbum con temas propios. Además, hay sorpresas porque me verán actuando en la televisión. Todo lento, pero seguro. Y si notas que me estoy escondiendo un poco, no es que he bajado la guardia, sino porque estoy preparando algo.