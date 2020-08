Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo: "Yo no he besado a nadie desde mi separación" | VIDEO

Gino Assereto generó controversia en el programa 'En boca de todos' al ser cuestionado si estaba saliendo con otra persona o había besado después de su separación con Jazmín Pinedo.

¿Qué dijo Gino Assereto?

El chico reality se sinceró con el magazine y decidió revelar que no había intentado dar un ósculo a nadie durante casi un año que terminó su romance con la conductora de EEG.

La respuesta impactó a Tula Rodríguez, quien le recalcó si una mujer quizá había intento robarle un beso al estar soltero.

Pero Gino comentó que durante estos últimos meses ha estado solo tras la pandemia: "Desde que me separé, no he vuelto a besar ni sentir otros labios".

Gino Assereto borro sus fotos románticas con Jazmín Pinedo en Instagram

Hace unas semanas, Gino Assereto tomó una radical decisión luego de transmitirse unas imágenes de su expareja Jazmín Pinedo saliendo rápido del edificio donde vive su expareja Jesús Neyra.

Al parecer, esto habría dejado impactado al joven, quien terminó borrando todas las fotos románticas que tenía con la conductora. Sin embargo, aún conserva las instantáneas donde aparece junto a su hija.

Al parecer, Gino Assereto todavía se encuentra soltero y sin salir con nadie hasta el momento. Además, no ha sido relacionado con ninguna persona este año.