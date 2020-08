Alexis Descalzo: "Es difícil salir de la etiqueta de ‘chico reality’" | VIDEO

El cantante Alexis Descalzo ha dejado atrás su vida como chico reality y hoy está enfocado al 100% en su música y su nueva vida como papá de Laian.

Alexis conversó con Wapa.pe y nos dio muchos detalles de su carrera y cómo pasó la cuarentena con el embarazo de su pareja y el nacimiento de su primer hijo.

¿Qué experiencia te ha dejado la cuarentena?

A mí personalmente me ha afectado económicamente porque vivía de los eventos obviamente ya no van a haber, pero gracias a Dios tenía unos ahorrar que a uno lo pueden ayudar o respaldar.

En el tema de salud también estaba súper preocupado porque recién he sido papi. Recién he sido papá y estaba súper preocupado por el embarazo de mi novia. Que todo salga muy bien que el ‘baby’ salga muy bien, en este casi que Laian salga sanito, que no le pase absolutamente nada. Con medidas extremas, te soy sincero en la cuarentena habré salido unas 4 o 5 veces a comprar y más nada porque me quedaba en mi casa pues no.

¿Cómo es tu nueva etapa como papá?

Mi bebé tiene 3 semanitas, la experiencia es maravillosa, es un sentimiento muy lindo es inexplicable. Él nació el 26 de junio, estuvimos preocupados al inicio porque te tienen que sacar la prueba del covid para ver que todo esté perfecto en ese sentido.

Gracias a Dios todo salió negativo, el parto fue muy rápido. La mamá es maravillosa, es muy valiente. Él nació sanito, recuerdo que cuando lo vi me puse a llorar de la emoción porque es algo muy, muy lindo pues no.

¿De dónde sacaron el nombre del bebé?

El nombre es inventado y poco común porque eso es lo que queríamos, todo el mundo se llama Carlos, todo el mundo se llama Juan, todo el mundo se llama Alexis, entonces queríamos hacer eso.

¿Cómo toma tu novia la relación que tienes con tus fans?

Ella lo toma muy bien porque nosotros somos mejores amigos desde hace 10 años, sabe que yo soy súper tranquilo en ese sentido, Al menos en el tiempo que yo he estado en los realitys nunca se me ha vinculado con nadie.

Todo ha sido como perfil bajo, ya con ella tengo 4 años de relación, Cuatro años en donde la confianza es lo más importante. Yo en ese sentido le doy la seguridad. Gracias a Dios que no soy un chico que anda pendiente de las mujeres, me considero un hombre de una sola mujer y creo que con eso me basta.

¿Regresarías a los realitys?

Yo inicié en un reality en el 2017, recuerdo que cuando salí decía que no volvería, pero para ser sincero se extraña.

Yo soy muy competitivo, los juegos, la adrenalina que se vive ahí también es emocionante. Yo digo nunca digas nunca. No lo cierro como que al 100% pero sí me gustaría que fuera como para presentar un tema, Ya que ahorita estoy enfocado 100% en la música.

Si te dieran a elegir entre ser cantante, influencer o modelo, ¿qué escogerías?

Cantante, definitivamente. Inlfluencer ni siquiera lo pienso de esa manera y modelo es una etapa que ya cerré en mi vida y ya la viví.

Ahorita estoy viviendo la etapa de cantante y es la etapa que siempre quise que conozcan y que siempre quise trabajar, entonces hoy en día estamos haciendo bien las cosas y a ‘pasito de hormiga, avanzando lento pero seguro.

¿Cómo fue tu experiencia con tu último tema ‘Provócame’?

Una canción que grabamos en República Dominicana con un productor muy bueno, Master Chris. Eso fue cuando estuvimos en los premios Hit de HTV. Una canción que me ha traído muchas felicidades porque entramos a radio La Zona. Es más hasta con esa canción nos invitaron a los Latin Grammy.

¿Existe algún proyecto en mente?

Sí, generalmente los cantantes tenemos maquetas, canciones ya hechas que las tienen que producir nada más o les tiene que dar el visto verde y las sacan. De eso tenemos un montón de canciones que incluso he dicho que saldrá un ‘Cutuplá’ versión 2 por así decirlo, pero rogándole al señor que sea lo más pronto posible y que en menos de un mes ya tenemos un temita para sacarlo y lo puedan disfrutar y les pueda gustar también.

¿Te gustaría incursionar en otros géneros más adelante?

Sí, yo creo que música es música y por ejemplo en el género urbano hay distintas ramas, por así decirlo. Entonces por ahí hacer una cumbia, una salsa a mí me encantaría.

¿Quién es tu modelo a seguir en el mundo de la música?

No tengo como un cantante que me haya fijado como que al 100% pero sí me gusta mucho un grupo que se llama ‘Piso 21’. Por la calidad de música, sus letras y cada canción que sacan es un éxito. Me encanta mucho ese grupo.

Tu mejor anécdota en tu carrera como cantante

Los Latyn Grammy, fue un sueño cumplido, estábamos con todos los artistas en primera fila, a mi costado estaba Sebastián Yatra, Sech.

Te llevas una grata sorpresa porque la gran mayoría son súper buena onda, humildes y sencillos, no solo los admiras por su música sino por como son en persona.

Lo más complicado en tu carrera de cantante

Lo más complicado fue salir de los realitys y hacerle creer a la gente que uno quiere en serio esta carrera y que no se le encasille como ‘chico reality’.

Sucede que salió una moda y yo soy consciente de esa moda, que todos los chicos reality querían ser cantantes como Mario Hart, como Hugo García, entonces no se les veía bien y en esa camada yo también salí.

¿Instagram o Tik Tok?

Con Instagram porque creo que es la más versátil, puedes tener tus historias diarias contando lo que estás haciendo. Por ejemplo, he tenido la iniciativa de ayudar a algunos negocios que por ahí están surgiendo a raíz de esta coyuntura, a mí no me cuesta subir una historia y por ahí recomendar.

¿Cómo es la relación con tus fans en Instagram?

Es bastante cercana, mis fans saben que yo respondo en una, yo uso mi Instagram, no hay otra persona que no sea yo y siempre como ahí pendiente agradecer el cariño, los comentarios, las buenas vibras que siempre me brindan.

¿Verano o invierno?

Verano, pero tampoco que llegue a 35°. También me gusta la primavera, me trae recuerdos de colegio, que venían las olimpiadas

El verano me gusta por el sol, por la playa porque es vacaciones, por ahí se disfruta más, es más bonito, cuando hay sol, te cambia hasta las vibras Te cambia hasta las vibras, la energía.

¿Te gusta el fútbol?

Me encanta soy un futbolista frustrado desde niño. He jugado hasta profesionalmente en segunda división. Futsal. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo, antes de la cuarentena jugaba 3 veces a la semana. Me ‘rompía la pierna por 50 céntimos’.

¿Hincha de algún equipo?

De la ‘U’.

¿Internacional?

Real Madrid podría ser, pero yo en realidad soy más hincha o estoy pendiente de los partidos de Perú, ahí si saco cita.

¿Si de niño te hubieran preguntando qué querías ser hubieras dicho cantante?

No. Mi papá es militar, entonces yo de niño decía que iba a ser militar.

En mi vida han pasado tantas cosas bonitas, tantos giros, por eso que creo mucho en Dios y siempre he estado como que muy agradecido, porque son cosas que jamás esperaba vivir.

¿Cómo llegaste al mundo artístico?

Llegué porque empecé a hacer fotos para el diseñador Yirko Sivirich por canje y ni bien salieron las fotos, se pasaron la voz y al mes ya estaba en el Lima Fashion Week, a los 3 meses era Mr. Perú. Entonces fue muy loco y al quinto mes entré a ‘Esto es Guerra’.

¿Mejor anécdota en los realitys?

Creo que me quedo con ‘Bienvenida la Tarde’, era un programa súper gracioso, que no competías, ibas y te matabas de risa. Creo que nos pagaban por estar parados y matarnos de risa. Para mí ha sido el mejor programa de todos. Era la parodia de los otros realitys.