Macarena Vélez deslumbra con outfit de la 'venganza' que deja ver su lado más provocador

Macarena Vélez se encuentra bajo la lupa de los portales de noticias desde que se filtraron unas imágenes exponiendo a su ex pareja, Said Palao y su ex compañera de reality Alejandra Baigorria, dándose un beso.

A partir de ese momento, Macarena Vélez ha compartido fotos sensuales en su perfil de Instagram con mensajes poderosos que se prestan a la interpretación. No obstante, la modelo sabe que una de las técnicas más efectivas de ‘vengarse’ de alguien es a través de nuestros outfits.

Hemos visto esta teoría ser aplicada magistralmente por la princesa Diana de Gales con su ‘revenge dress’ cuando se separó del príncipe Carlos en 1994 y quiso ‘vengarse’ de la Familia Real rompiendo los esquemas en la sociedad en aquella época. Ahora Macarena Vélez habría hecho algo similar para mandarle una indirecta a Said Palao y Alejandra Baigorria.

La ex chica reality publicó una fotografía donde luce un outfit de alto impacto: se trató de un conjunto de chaqueta y pantalones hechos de lo que parece ser cuero negro. Para el toque sexy, Macarena decidió dejar de lado cualquier tipo de top y lució su pecho al natural.

Los detalles finales vinieron con su cabello al natural peinado de costado (para un look más crudo y provocador) y unos aretes largos de brillos para ese toque glam. Y tú wapa, ¿qué opinas del 'outfit de la venganza' de Macarena Vélez?