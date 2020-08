Alejandra Baigorria roba miradas con exuberante outfit que no le teme a las críticas

Alejandra Baigorria es la nueva chica del momento, y es que desde que se difundió la noticia sobre su aparente romance con su compañero de reality Said Palao, la castaña está bajo la lupa de los medios.

No cabe duda que han sido días muy agitados para la empresaria de Gamarra, sin embargo, recientemente Alejandra Baigorria ha lucido un outfit súper llamativo que muchos han interpretado como una forma de decir que lejos de sentirse presionada, le gusta ser el centro de atención; sobre todo cuando se trata sobre su estilo de moda.

Para la conducción del programa, ‘Emprendedor ponte las pilas’, la integrante de ‘Esto es Guerra’ lució lo que parece ser un enterizo de short oscuro con acabado brillante, ideal para una fiesta o evento especial. Si la pieza base no fue suficiente, Alejandra llevó unos complementos que pasaron su outfit al siguiente nivel.

La empresaria se aseguró de adaptar su atuendo a uno más de invierno con los siguientes complementos: un abrigo de peluche blanco y botas XL negras, un tipo de calzado muy en tendencia entre las famosas de nuestra farándula como Rosángela Espinoza, Melissa Klug y Yahaira Plasencia.

Como sabemos, Alejandra Baigorria es una apasionada de la moda y es un elemento que tiene muy presente en su vida por lo que conoce que tanto su abrigo como sus botas son piezas en tendencia actualmente. No obstante, la empresaria encontró la manera de incorporar estos tres elementos en un outfit over the top que refleja su estilo personal ¡y su deseo de verse glamurosa!