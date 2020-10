Anahí de Cárdenas publica mensaje nostálgico y preocupa a seguidores

Anahí de Cárdenas asustó a sus seguidores tras publicar un mensaje bastante nostálgico en su cuenta de Instagram, donde señala que no le ha ido muy bien en la semana, la cual aún está comenzando. La actriz relató que la cicatriz de su operación no está bien, por lo que tuvo que llamar al doctor de inmediato.

"Llevo una semana bastante difícil y recién estamos martes", escribió Anahí de Cárdenas en su red social.

"El lunes empezó sombrío. Con una migraña ensordecedora y un pum, pum, pum en la cabeza. No del dolor, pero de las ideas rumiantes que como ratas se comían todo lo que encontraban en su paso. No pude pararme en todo el día", acotó la joven, quien procedió a contar por qué se sentía tan mal.

"Podrás preguntar: ¿por que? Hay veces que la cabeza es más fuerte que las ganas o el animo, la tristeza invade como un manto de niebla y te olvidas que estabas haciendo. El tiempo parece parar y solo estás tu en la niebla. Amarrada en esta tela de araña de tus propias ideas", escribió.

¿Qué pasó con Anahí de Cárdenas?

La actriz cuenta que al intentar ducharse, se percató que la cicatriz de su operación no estaba nada bien, por lo que llamó a su médico de inmediato.

"A nadie le regalaría un día así. Pasada la niebla me paré de la cama y emprendí mi viaje a la ducha solo para llevarme la sorpresa, al quitarme el vendaje de las heridas, que los puntos estaban llenos de pus que salía con sangre, una escena de una peli gore", contó la joven, quien tras atenderse con el médico, éste le dijo: "Si se pone peor me buscas el jueves".

"Entre una cosa y otra hoy por la mañana arreglando mi closet, corrí a la cocina y patee la pata de un mueble, abriéndome el dedo anular del pie con fuerza. Me lo rompí. Como los dedos no se enyesan me lo amarre al otro dedo con un esparadrapo como me dijo el doctor. Que vaya por una placa mañana. Así que mañana ire por la placa para que me digan lo que ya sé", detalló.

Fans dedican palabras a Anahí de Cárdenas tras mostrarse desanimada

Tras contar lo mal que le había ido en la semana, la actriz recibió el apoyo de sus fans, quienes le pidieron que no baje los ánimos y que solo son pruebas de Dios.

"Qué Dios te de la fortaleza que necesitas, vas a salir adelante aunque hoy sean días grises, vendrán mejores", escribió un usuario, mientras otra le dijo: "Pídele a Dios con fe. Mi madre tuvo cáncer muchas veces las cosas se complican... Pero hay una esperanza... Él te escuchará fuerza guerrera".