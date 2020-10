Brunella Horna reveló que le da roche crear cuenta en only fans

Brunella Horna confesó a través de su perfil de Instagram que no se atreve a crear una cuenta de Only Fans, red social donde los artistas publican imágenes bastante sugerentes, las cuales pueden ser vistas por sus seguidores siempre y cuando desembolsen una suma de dinero. La modelo indicó que no es un tema de vergüenza por su pareja, sino que no le agrada la idea.

“Only Fans me da roche, no por Richard (Acuña, su pareja), él es súper open man, no se hace problemas. Me daría roche, no me gusta”, señaló Horna, mientras se tapaba el rostro con las manos de vergüenza.

Por otro lado, reveló que se quedará en Trujillo hasta fin de año, para luego emprender nuevos proyectos.

“Yo me quedo hasta diciembre y en enero me voy a Lima, tengo que trabajar en muchas cosas. Tengo planes qué hacer y un contrato que cumplir que ya empieza en enero. Las fiestas las pasó acá”, indicó.

Como se recuerda, Brunella Horna sorprendió a muchos de sus seguidores al compartirles que decidió mudarse con su pareja, Richard Acuña. La modelo y empresaria ha pasado todo el estado de emergencia en Trujillo.

Hace unas semanas reveló que terminó de mudarse en casa de su novio, con quien lleva una relación de tres años colocándolos como unas de las parejas más estables de la farándula.

“Hoy por fin arreglé todas mis cosas (...) Después de dos semanas que llegaron todas mis cosas de Lima, por fin he desempacado todo”, comentó la empresaria en su cuenta de Instagram.

