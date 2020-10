Laura Borlini a Leonard por no cumplir pensión a sus hijos: "Ponte a lavar carros"

Luego que Karla Tarazona denunció a Leonard León por deberle más de S/ 18 mil en pensión de alimentos de sus hijos, Laura Borlini se pronunció indignada tras la declaración del cantante, quién se justificó de no haber pagado por la crisis de la pandemia.

Laura Borlini arremetió contra Leonard León por la pensión que debe a sus hijos

La presentadora de Panamericana televisión rompió su silencio sobre el caso que expuso la locutora de radio tras estar pendiente la suma de dinero que debe Leonard en la alimentación de sus menores.

“Papacito, anda a lavar carros al menos. Qué sencillo se les hace a algunos hombres decir que no tienen trabajo, es muy fácil decir que no puedo o no tengo, pero los hijos tienen que alimentarse todos los días. Karla Tarazona también se quedó sin trabajo, pero vendió mascarillas y desinfectó carros por sus chicos”, sostuvo Borlini.

Leonard León acepta que debe S/ 18 mil de pensión: "No puedo dárselo"

El cantante decidió pronunciarse luego de haber sido criticado por su responsabilidad como padre durante la pandemia.

Ante ello, Leonard se presentó en el programa 'Mujeres al mando' y confesó que no ha llegado a abonar el monto que le debe a la madre de sus menores por la crisis sanitaria que vive el país, pero se comprometía a realizarlo en un futuro.

“La situación de los músicos es incierta, el monto que ella (Karla Tarazona) asegura que le estoy debiendo, yo no digo que no es cierto, pero se tiene que entender que los músicos no están ganando lo que ganamos antes”, indicó.

Además, agregó: “He ido depositando lo que yo puedo, de acuerdo a mis posibilidades y mis situación actual. Me estoy reinventando y lo poco que gano yo aporto. Yo en ningún momento estoy diciendo que no voy a pagar la cantidad de que ella está hablando”.