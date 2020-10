¿Deyvis Orosco se casará pronto con Cassandra? Revelaron detalles inéditos

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid se encuentran viviendo su mejor etapa de relación. Por ello, la pareja decidió compartir en el programa de Magaly Medina algunos detalles de su romance, sorprendiendo con sus planes.

¿Cassandra Sánchez De Lamadrid está embarazada?

Ante la primera entrevista de los jóvenes, al ser consultados por la pronta llegada de un bebé en su vida, asombraron al quedarse callados por unos segundos, generando nervios en la presentadora.

“De verdad que yo estaba bromeando al principio, pero ¿ahora sí podríamos tener buenas noticias pronto?”, volvieron a preguntarle. “Primero queremos que esta situación, este momento tan complicado que estamos viviendo se estabilice, porque lo que creo que uno merece, si va a venir una criatura, es que venga a conocerlo como lo hemos conocido nosotros... tranquilo", respondió Deyvis.

¿Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casarán pronto?

El cantante contento asistió junto a la hija de Jessica Newton al programa de espectáculos de ATV.

Ante ello, confesaron que la cuarentena los unió más, llevándolos a convivir y ser impactados por la conductora al comentarles que se irían de viaje el fin de año para que conozca el intérprete a la familia Sánchez De Lamadrid y sea bautizado al ser un requisito para ellos para un futuro matrimonio.

“¿Es cierto que tu abuela, la mamá de Fernando, está preparando todo en Alicante para la llegada de ustedes porque te vas a bautizar en la iglesia que va la familia allá?”, preguntó Medina dejando impactados a la pareja.

“Sí hemos hablado mucho, yo no me he bautizado porque antes por el trabajo de la familia nunca hubo tiempo”, comentó el intérprete. “Tú sabes que eso es requisito indispensable para el matrimonio ¿no?”, sostuvo Magaly al ser amiga de Newton.

¿Deyvis Orozco tendrá un hijo con Cassandra De Lamadrid?

La presentadora a través de una transmisión en vivo desde la casa del músico le preguntó si ya estaba preparado para ser padre: "¿Te sientes preparado para ser papá?"

"Por su puesto. Ya he quemado muchas etapas de mi vida, ya he trabajado, tengo las mejores bases de mi familia y a mi vida llegó una persona muy linda", sostuvo Orozco.

¿Cómo inició la relación de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid?

A su vez, Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco, en otra oportunidad contaron a “Magaly TV La firme” detalles de su convivencia y volvieron a nombrar el deseo de tener un heredero.

“Nadie sabe cuándo nos conocimos, ni su mamá ni la mía. Nos guardamos eso para nosotros. Ninguno de los dos estaba buscando (pareja) y desde ese momento simplemente nos convertimos en muy bueno amigos y eso evolucionó en lo que ahora es: una muy linda relación” agregó Cassandra más que feliz.

Por su parte, en una reciente entrevista el artista contó que se dieron su primer beso en un parque. “Era el único lugar donde podíamos estar tranquilos”, indicó tras no revelar la fecha exacta que inició su romance por “cábala”.