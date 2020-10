Peruana que actuó en Hollywood se une a Danna Paola para video musical

La actriz y cantante, que el año pasado decidió cambiar su nombre artístico de Isabela Moner a Isabela Merced en homenaje a sus raíces peruanas, anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su próximo sencillo “Don’t Go”, en colaboración de la estrella mexicana, Danna Paola.

El esperado sencillo llegará acompañado de un videoclip, el cual se estrenará este viernes 2 de octubre y promete sorprender a todos sus fanáticos.

A fines de mayo de este año, Isabela Merced lanzó su primer EP titulado “The Better Half Of Me”.

¿Quién es Isabela Merced?

Isabela Merced es conocida por sus papeles protagónicos en las películas “Dora & The Lost City”, “Transformers”, “The Last Knight”, “Instant Family” y “Sicario: Day Of the Soldado”.

En el ámbito musical, lanzó su primer EP titulado “The Better Half Of Me” y su primer single "PAPI". El videoclip fue un homenaje a la cultura peruana. También colaboró en canciones con Sebastian Yatra ("My One And Only /No Hay Nadie Mas") y Matt Hunter ("Lista De Espera").