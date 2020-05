Isabela Moner: ¿Qué pasó con la actriz peruana que triunfó en Hollywood?

Isabela Moner tiene 18 años e inició su carrera actoral desde muy pequeña. La actriz siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus raíces peruanas. Es reconocida por haber participado en importantes producciones como “Dora & The Lost City”, “Transformers”, “The Last Knight”, “Instant Family” y “Sicario: Day Of the Soldado”.

La cantante ya es toda una mujer y ha decidido cambiarse de nombre artístico para el lanzamiento de su primer disco "The Better Half of Me". Si, la actriz cumplirá su sueño de ser cantante, y el nombre que eligió para ello es el de Isabela Merced, en honor a sus ancestros.

Este viernes 22 de mayo lanzará su primer EP titulado “The Better Half Of Me”, que fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo ("Despacito" y "Échame La Culpa"), Zach Skelton (Jonas Brothers) y G.O Kings Bred (Nicky Jam, Bad Bunny).

Cabe recordar que Isabela lanzó su primer single "Papi" el año pasado, el cual fue co-escrito y producido por Justin Tranter. El videoclip fue un homenaje a la cultura peruana. También colaboró en canciones con Sebastian Yatra ("My One And Only /No Hay Nadie Mas") y Matt Hunter ("Lista De Espera").

"¡LES TENGO NOTICIAS! Mi nuevo EP “The Better Half of Me” saldrá este viernes y no podría estar más emocionado de que escuchen estas canciones. Gracias por ser tan pacientes con mi música. He estado en las sombras del estudio de mi casa eligiendo y terminando algunas de mis canciones favoritas de 2019… ¡Y aquí está el resultado!”, escribió Isabela en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Isabela Moner?

Isabela Yolanda Moner Pizarro nació el 10 de julio del 2001, hija de madre peruana y padre estadounidense. También es conocida como Isabela Moner e Isabela Merced, es una actriz y cantante peruana-estadounidense. Es más conocida por su papel principal en la serie de Nickelodeon 100 Things to Do Before High School y por su papel de Izabella en la película de 2017 Transformers: el último caballero. En 2019, Moner protagoniza la película Dora y la ciudad perdida como Dora, la exploradora.

"Siempre quise cambiar mi apellido, pero ahora que empiezo la carrera musical es el momento adecuado. Merced es segundo nombre de mi abuela, ya sabes, ella tenía como cinco nombres, es una muestra de respeto hacia ella. Mi ángel protector", explicó la artista hace un tiempo en una entrevista con Efe.