Zac Efron conmociona las redes tras aparecer subido de peso en esta cuarentena [VIDEO]

Zac Efron, protagonista de High School Musical, sorprendió a sus fans tras aparecer en una entrevista con un cambio físico radical. El artista aparece subido de peso, dejando atrás al actor esbelto que sacude las redes. Esta vez no fue la excepción, pero por la sorpresa que causó en sus seguidores.

Tras estar desaparecido de las cámaras debido a la cuarentena, el artista de 32 años conmocionó a sus fans tras aparecer en Hot Ones, una serie de YouTube que forma parte del canal First We Feast.

El espacio consiste en entrevistar a celebridades mientras comen alitas de pollo en salsas que cada vez se vuelven más picantes.

El actor apareció con un físico muy diferente al que estamos acostumbrados. Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Muchos de sus fans criticaron el descuido del artista en esta cuarentena.

Zac Efron responde a las críticas tras subir de peso

Lejos de fastidiarse, Zac Efron respondió a las críticas. El actor explicó que jamás volvería a estar en el peso de antes.

"Fue muy importante el hacer Baywatch ya que me di cuenta, cuando terminé con la película, que jamás quiero volver a estar en buena forma otra vez", dijo el artista.

"En serio. Fue muy difícil. Casi no tienes espacio para salirte de la rutina. Te tienes que preocupar hasta del agua que tienes en el cuerpo porque hace que tu 'six pack' se vuelva un 'four pack'. Estupideces como esas", detalló.

Queda claro que muchas son las fans decepcionadas, sin embargo, la explicación de Zac Efron fue bastante clara. Él prefiere sentirse cómodo consigo mismo.