Zac Efron reaparece para calmar a sus fans tras casi perder la vida

Tras estar al borde de la muerte, Zac Efron rompió su silencio y se dirigió a sus seguidores para calmarlos y aclararles que ya se encuentra mucho mejor.

El actor contrajo una bacteria que, de no haber sido atendido a tiempo, le hubiera llevado a la muerte.



“Muy agradecido con todos los que se han preocupado. Me enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles 3 semanas en P.N.G.”, escribió en sus redes sociales, donde se le ve con niños del lugar.







Zac Efron ya se encuentra en su casa junto a su familia y en compañía de amigos.



“Gracias por todo el amor y la preocupación, ¡nos vemos en 2020!”, acotó.

Este hecho ocurrió cuando el actor se encontraba en Nueva Guinea filmando el documental llamado “Killing Zac Efron”. Aquí, Zac se concentrará en la selva por tres semanas, donde solo pemanecera con un solo guía turístico.