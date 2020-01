Juliana Oxenford se quiebra en vivo tras decirle adiós a Latina

Juliana Oxenford cerró un ciclo en su vida laboral tras decirle adiós a su espacio noticiero en Latina. La conductora se mostró muy nostálgica con esta despedida y no dudó en brindar algunas palabras de agradecimiento a todo el equipo que la acompañó por estos tres años.

Tras anunciar que no continuaría en Latina, el equipo de producción del canal le preparó un especial de despedida a Juliana Oxenford el último martes por la noche.

La periodista resaltó que deja Latina por proyectos personales y que no tiene nada que ver con el ambiente laboral ni por problemas con la producción.

“Quiero decir algo para evitar especulaciones. Nadie me ha botado. No es que haya pateado el tablero. Soy respetuosa con el trabajo. Es lindo irte tan bien. Yo soy una mujer de retos. Cuando me convocó Latina para conducir un programa noticioso a las 7 de la noche, teniendo al costado al programa con más rating de la televisión peruana, con cuerpos exuberante-que yo no tengo-y que arma vasitos, me la jugué porque soy así. No imaginé que esto iba a convertirse en uno de los programas noticiosos más vistos”, sentenció.

Juliana Oxenford no dudó en aclarar que se va de la mejor manera de Latina, pese a que los gerentes del canal quería que se quedara, pero “entendieron que quería asumir nuevos retos”.

Echa un vistazo al video de despedida de Juliana Oxenford