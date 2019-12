Juliana Oxenford a ministra de Justicia: "Permiso que ya me puse bonita para nochebuena" [VIDEO]

Juliana Oxenford no se quedó de brazos cruzados ante la indignante respuesta de la ministra de Justicia sobre el feminicida de El Agustino, quien asesinó a su pareja y sus hijos un día antes de la celebración de Navidad.

Como se recuerda, el nombre de la víctima es Jessica Tejeda y su caso conmovió y generó indignación en todo el país. A raíz del fuerte tema, los periodistas no dudaron en pedir a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, pero ella no quiso hablar y emitió una indignante respuesta.

“Lamento fastidiarlo, pero en verdad, hoy en día y en este momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente, en este momento no... Lamentamos todos los peruanos. Es un tema lamentable y creo que ya se ha tomado la decisión correcta", respondió ante cámara.

A raíz de su desatinado comentario, la periodista Juliana Oxenford no dudó en pronunciarse al respecto, dejando en claro la indignación que sintió al escuchar su respuesta. "Como es navidad, no quiero saber a quien matan o han matado. Permiso que ya me puse bonita para la nochebuena. Así estamos", sentenció la popular figura de la televisión.

Además, afirmó que es imposible que la ministra pueda justificar sus palabras: "La ministra de justicia defendiendo lo indefendible en Canal N. Dice que su respuesta fue por el contexto ya que estaba frente a la catedral. Alguien me explica qué tiene que ver con su indolencia y su tonta respuesta", comentó en su cuenta oficial de Twitter.

Ministra se defiende de las acusaciones

El domingo 22 se produjo el feminicidio contra Jessica Tejeda, perpetrado por su expareja Juan Huaripata Rosales. Los dos hijos de la relación también fueron asesinados. Ante los comentarios de la ministra de Justicia que causaron revuelo en el país, ella decidió pronunciarse y dejar en claro que no era su intención ofender a nadie.

“Estoy conmocionada con ese crimen. Es una cosa que ha dolido a toda la ciudadanía. A mí como mujer, me solidarizo con todas las personas que sufren esta situación día a día”, expresó Ana Revilla.

Explicó que “dimos esas declaraciones porque acabábamos de salir de un oficio religioso y nos cogió de sorpresa. No entendíamos ni siquiera bien la pregunta en ese instante (…) No tomamos, tal vez, en cuenta la pregunta con la real dimensión de lo que nos estaban preguntando en ese instando. Si es el caso de Jessica Tejeda, para nosotros es una cosa horrorosa, nos ha conmocionado”.