Juliana Oxenford sobre Mcdonald's: "Lo peor de todo es este comunicado, es una vergüenza"

La muerte de los dos jóvenes en Mcdonald's Perú continúa generando una serie de reacciones a través de las redes sociales, debido a que ambos perdieron la vida tras terminar electrocutados mientras laboraban. Ante lo sucedido, la periodista Juliana Oxenford no dudó en hablar fuerte ante lo sucedido, dejando en claro la falta de sensibilidad de los empresarios.

Como se recuerda, el lamentable suceso se produjo el pasado 15 de diciembre, cuando Alexandra Porras y su enamorado Gabriel campos murieron electrocutados mientras limpiaban la cocina del local en el turno de madrugada (de 7 de la noche a 7 de la mañana).

Según revelaron los familiares, la joven empezaba sus labores a las 7 de la noche y las culminaba a las 7 de la mañana. En ese lapso no tenía tiempo para descansar y, cuando se lo permitían, debía hacerlo de pie.

Ante el trágico suceso, la periodista Juliana Oxenford no se quedó callada y lanzó un certero comentario contra

"Yo estoy indignada. Siento tanta pena, me parece tan baja la indolencia de estos empresarios, la falta de sensibilidad. Se han muerto dos seres humanos de 18 y 19 años", dijo indignada la periodista, quien además argumentó que ya habían hecho la denuncia sobre las condiciones en las que trabajaban, pero no hicieron nada.

"Un chico se había ido y había manifestado condiciones terribles a la que era obligado a trabajar. De qué estamos hablando, les pagaban por part time, según el tío de Alexandra y los hacían trabajar de 7 de la noche a 7 de la madrugada", comentó la popular figura de televisión.

"Se aprovechan de la necesidad de chicos que encuentran en un restaurante de comida rápida como es este la oportunidad de trabajar, conseguir un poco de plata y tener una carrera", manifestó la figura de Latina, quien dejó en claro que ella también trabajó en un lugar similar.

Indignante comentario de Mcdonald's Perú

"Lo peor de todo, una de las cosas más indignantes es este comunicado, es una vergüenza. Más de 48 horas después te mandas con una cartita", comentó la comunicadora sobre el comunicado.

"O sea eres buena gente, no le dicen trabajadores, le dicen colaboradores. Colaborador soy yo si no tengo vínculo laboral", dijo molesta la periodista, quien manifestó que solo piensan en la plata, además comentó que no dejarían entrar a las autoridades para que realicen las investigaciones.