A sus 92 años, un pediatra atiende a niños sin hogar gratis : "Voy a morir ayudando"

Ivan Fontura es el nombre del nuevo héroe que se viralizó a través de las redes sociales, debido a que a sus 92 años no duda en ejercer su carrera de médico en favor de los más necesitados. Según revelaron los medios internacionales, el pediatra no duda en atender gratis a los menores que no pueden pagar por dicho servicio.

El doctor brasileño decidió desde muy temprana edad que atender a las personas era su vocación, además siempre mostró su servicio y sensibilidad para el prójimo. Pasaron años de estudio y especialización y ello elevó sus ganas de seguir ayudando.

El pediatra tuvo un gran ejemplo

Ivan Fontura, vio un día cómo un cirujano de su ciudad natal se desvivía por cuidar y atender a sus pacientes e inmediatamente supo que él también quería hacer lo mismo. Fue así como los 24 años terminó sus estudios para luego realizar especializaciones en California y en Francia.

Pese a que radicaba en otro país, no olvidó a las personas de su ciudad natal, por ello volvió a prestar sus servicios a Praia de Leste, en Pontal do Paraná y junto a su esposa Eva comenzaron a atender a las personas que no tenían dinero.

Tras jubilarse decidió que su amor por la medicina era más grande y no quería dejar de ejercer y ayudar a las personas que no tenían dinero, por ello a sus 92 años continúa atendiendo a los niños y recibe el agradecimiento eterno de toda la comunidad.

“Mi cuerpo ya lo reciente, pero mientras pueda seguiré trabajando sin parar porque quiero morir de pie ejerciendo como médico”, manifestó. “Siempre quise ser médico. La medicina es un trabajo duro, pero también brinda muchas alegrías. Es la mejor paga que puedo recibir. No ha habido un solo día en mi vida como médico que no haya aprendido algo diferente. Con la medicina se aprende, se viven momentos dramáticos y también otros que guardaré por siempre en mi corazón”, dijo Iván.

Según su biografía, lleva 68 años ejerciendo su carrera, pero continuará haciéndolo hasta que su cuerpo lo resista. “Ya gané lo suficiente para vivir. Ahora necesito seguir conectado con los niños necesitados porque existe en mí una necesidad de ayudar", dijo el doctor.