Salud de José José se fue deteriorando por culpa de sus excesos

El cantante José José vivió una vida llena de excesos desde que era un jovencito. El artista estuvo cerca de la cocaína y el alcohol, sustancias que fueron deteriorando su salud por a poco, además de causarle mucho daño a su cuerpo.

Cuando José José se hacía mayor, no dejaba los excesos y por su trabajo, empezó a abusar de los medicamentos como los broncodilatadores. Un remedio que podría dejarlo muerto en algún escenario.

El cáncer llegó a la vida de José José

Después de haber pasado una vida llena de excesos, a los 80 años apareció un cáncer de páncreas a la vida de José José y a pesar que pasó por quimioterapias, muchas operaciones y radioterapias, el artista ya no pudo seguir luchando.

Los vicios de José José acabaron con su talento más grande: su voz. Su vida llena de excesos por el que el cantante eligió acabaron con su salud poco a poco.

18-23 años José José tuvo gonorrea

A su juventud José José reveló haber tenido relaciones sin protección, por lo que tuvo gonorrea en dos ocasiones. El cantante expresó que tuvo más de mil parejas sexuales, además de consumir esteroides antes de cantar casi todos los días.

Además de la gonorrea, el ‘Príncipe de la Canción’ tuvo sífilis.

24 años-Neumonía y colapso de pulmón

José José se inyectaba cortisona para poder desinflamar sus cuerdas vocales. Esta conducta logró en él efectos secundarios como hinchazón en sus extremidades y la cara. Incluso una vez, el artista fue de emergencia al hospital por tener un cuadro epiléptico. Aquí se le detectó colapso de pulón y neumonía.

Para que se pueda curar, José José recibió muchos antibióticos y oxígeno para curar. A pesar que el mexicano fue al hospital por beber mucho, jamás dejó de hacerlo, se dice que sus amigos le llevaban botellas de ginebra.

Mientras estaba en el hospital, José José tenía suero y por el otro lado, la bebida.

26 años-Úlceras y Hernias

José José no tenía ni 30 años y ya empezó a escupir grandes cantidades de sangre, pues se le detectó una úlcera que le causó un daño en el esófago y una hernia hiatal.

29 años-José José tuvo comienzos de diabetes

El alto consumo de alcohol hizo que sus niveles de azúcar en su sangre se eleven. Esta situación se consideró como uno de los primeros hallazgos de una posible diabetes.

Para poder luchar con esta enfermedad, empezó un tratamiento de 400 miligramos de metformina e insulina.

33 años- A José José le extirpan el apéndice

Después de los dolores intensos, a José José le tuvieron que extirpar el apéndice.

39 años-La voz de José José cambia y le colocan una prótesis en la pierna

José José consumía mucho dopramol, un corticoide que lo hinchaba y le provocó daños en los huesos de la cadera. Tras esta situación, le colocaron una prótesis.

La tonalidad de la voz de José José fue cambiando y se escucha diferente.

40 años-Polineuropatía Axonal

A sus 40 años, José José ya tenía dolores en los hombros y las rodillas. Para calmar estos males empezó a tomar una dosis de 400 miligramos de ibuprofeno. El mexicano tuvo polineuropatía axonal y se le realizó una resección de pólipos en las cuerdas vocales.

45 años- José José ingresa a un centro de rehabilitación

Los amigos de José José sabían que el cantante estaba muy mal de salud y que se estaba haciendo mayor, por lo que deciden internarlo en un Centro de Rehabilitación en Minnesota.

Ese mismo año le colocaron una prótesis en el fémur por una fuerte caída.

46 años-Cataratas, osteoporosis y más

José José empezó a tener afecciones en su vista, huesos y articulaciones. La celebridad tuvo cataratas, osteoporosis y retinopatía diabética.

47 años José José tiene hipertensión

Antes de los 50 años, José José empieza ya a tener males por sus diabetes como la retinopatía de córnea y neuropatía. Tuvo una fuerte agudeza visual y pasó por una hipertensión arterial sitémica.

50 años José José no puede cantar ni hablar

Cuando José José entra a su quinta década, el exceso de cortisol y una hernia de hiato lograron que no pueda cantar, ni siquiera hablar.

El cantante estaba acostumbrado a los excesos y a trabajar, por lo que abusó de los medicamentos que podrían dejarlo muerto en cualquier momento.

52 años- El cigarro afectó los pulmones de José José

José José era adicto al cigarro y sus alveolos pulmonares pasaron por daños irreparables que le ocasionaron dificultades para respirar, por lo que tuvo que pedir oxígeno suplementario.

“Tuve un derrame que me tapó las vías respiratorias, lo que provocó que mi voz no se escuchara limpia a la hora de grabar; además de que el dolor era intenso. Sólo le pido a Dios que me deje vivir más tiempo. A veces pienso: 'Dios mío, será lo que tú digas, pues ya no puedo más’; sin embargo, sigo luchando para salir adelante”, mencionó en ese año José José.

58 años-Parálisis de Bell

En este año, José José viaja hasta México y participa en el reality ‘Cantando por un Sueño’, en donde le da bronquitis. Además, el cambio de clima de Miami a Ciudad de México le afectó demasiado.

‘El Príncipe de la Canción’ participa en la telenovela ‘La Fea más Bella’ pero como no podía hablar, le doblaron la voz.

Antes de los 60 años, José José tuvo parálisis de Belle, un trastorno que le dio debilidad muscular del lado izquierdo de su rostro, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Miami.

61 años-José Jose tuvo daños graves en sus ojos

José José tuvo molestias en una de sus córneas, pero por no seguir las recomendaciones de su médico llegó a afectarse los dos ojos.

65 años-Cirugía de cataratas

José José sufría mucho al viajar a México, pues el smog a sus ojos y pulmones era demasiado, así que tuvo que operarse de cataratas.

69 años- José José tiene cáncer de páncreas

A los 69 años, José José ingresa a un Hospital de Nutrición por una pérdida de peso inexplicable.

Tras un examen, le encontraron un adenocarcinoma (tumor maligno) de páncreas avanzado.

A esto se le agrega osteoporosis en su columna vertebral, pérdida de sensibilidad, caquexia (desnutrición extrema) y anemia.

71 años- José José, el príncipe de la canción pierde la vida

José José pierde la vida en el Hospital Homestead, en Estados Unidos. Se reveló que el cantante tuvo una tos incontrolable en sus últimos días y que cada uno de sus órganos se fue apagando poquito a poco.

Es así que el cantante ya no pudo luchar más y se fue de este mundo.