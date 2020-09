¿Por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo de 5 años?

La actriz mexicana Ninel Conde está pasando uno de sus peores momentos después que un juez ratificara la patria potestad del niño a su padre Giovanni Medina. Después de algunos meses de peleas legales por la custodia del menor, las guerras judiciales y acusaciones de maltrato familiar por parte de la actriz, Ninel no podrá ver a su hijo.

¿Por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo?

Hace algunas semanas, el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’ reveló documentos en donde demuestran que las autoridades le dieron la razón a la expareja de Ninel Conde, dándole la razón a Giovanni Medina y la custodia del menor.

Tras esta situación, la actriz no podrá ver a su hijo. Según se reveló por el argumento de llevar una vida llena de excesos.

“La demandada Ninel tiene una vida de excesos, en virtud de que le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturna, como bares y antros en altas horas de la madrugada. En uno de los videos que se exhiben como prueba se observa que siendo las 5 de la mañana, la enjuiciada se encuentra divirtiéndose, bailando y besándose con un hombre, adoptando una vida de libertinaje” fue parte de la declaración de la expareja de la artista.

¿Qué ha dicho Ninel Conde?

Antes de la notificación del juez, Ninel expreso que su expareja no la dejaba ver a su hijo:

“Es una denuncia exigiendo ya el poder tener a mi hijo, casi dos meses que mi hijo no ha pisado su casa, donde él vivía, donde yo vivía con él”.

“Escudándose en el coronavirus, Gio ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a poner pretextos para poder quedarse con el niño, Siempre me amenazaba cuando nos separábamos, que si me separaba de él me iba a quitar al niño de una u otra forma”, agregó.

Ninel también resaltó que Giovanni, su expareja manipula a su hijo

“Su papá ha hecho un gran trabajo de manipulación con el niño, eso es un delito, vamos a luchar por el bienestar de mi hijo”, dijo Ninel Conde.