Yahaira estrena canción dedicada a Dios: "Tocó mi corazón para entrar en él"

Yahaira Plasencia estrenó su primer sencillo 'Gracias mi Dios' a través de su cuenta de Instagram, luego de retornar al país tras haber pasado durante casi cinco meses la cuarentena en Rusia con Jefferson Farfán.

Ante ello, la salsera compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a su fe que la ayudó a continuar en su carrera musical durante los últimos años.

Yahaira Plasencia en Instagram presenta su nueva canción

"Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan pero tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona, “La Música”; realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte", inició la joven.

"Hoy en día tengo muy en claro QUE DIOS TIENE UN PLAN PERFECTO PARA CADA PERSONA, a veces con pruebas tan complicadas que tendrás que aprender a superarlas y seguir adelante".

"Soñé desde niña cantarle y agradecerle por todo las bendiciones que me ha dado, es mi gran sueño y el de mi madre también. Esta canción va para todos ustedes con mucho amor, Y SOBRE TODO PARA MI SEÑOR QUE ME HA DADO ABSOLUTAMENTE TODO".

"Quiero que sepan que Dios jamás te dejará, jamás abandonará ¡CREE EN ÉL! Espero les guste", finalizó la intérprete acompañado de un emotivo vídeo cantándole a Dios.

Yahaira Plasencia denunció ser víctima de la delincuencia

La intérprete por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram confesó que fue víctima de un robo. “Dios mío, que susto. La delincuencia cada vez está peor, pero gracias a Dios la Policía llegó a tiempo".

La joven agregó a su comentario tras estar junto a su familia en una casa del sur: "Tengan mucho cuidado en estos tiempos difíciles”.

Aunque, los conductores del programa "Amor y fuego" comentaron que el serenazgo habría aparecido por otro motivo, dando de entender que estuvieron haciendo bulla en la propiedad y se habría quejado algunos vecinos.