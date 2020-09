Karen Schwarz sobre Sheyla Rojas: “Yo también he sentido esa presión”

Karen Schwarz se solidarizó con Sheyla Rojas y señaló que no es quien para hablar de la vida privada de los demás. Como se recuerda, la rubia fue vinculada con Luis Advíncula.

“Hay noticias que, con el equipo, hemos decidido no tocar, porque creo que se tienen que saber ambas versiones, son temas bastante complicados, no solo de comentar. Creo que hay historias detrás, que realmente se tienen que investigar, cuando esté completa podré dar mi punto de vista”, señaló la conductora de televisión a Ojo.

Karen Schwarz señaló que también prefiere no dar su opinión por el bien de la familia de Sheyla Rojas, que son los que más sufren.

"A pesar de todo lo que se ha visto de ella, es mamá, tiene un hijito, una familia detrás, que también sufre por todo lo que se dice, y por todo lo que ella pueda estar viviendo ahora mismo. En algún momento, yo también he sentido esa presión, uno puede ser fuerte, pero los que sufren son los que están a tu alrededor”, señaló.

La animadora aclaró que no puede decir si es correcto o no hablar de los demás, sin embargo, está segura que ella no lo hará.

“Más allá de analizar si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, o si estamos de acuerdo o no, yo creo que somos seres humanos. Porque seamos personajes públicos no tenemos que ser ni ejemplo, ni el punto de ataque de algunos, de muchos o de nadie. Lo que cada uno haga queda en la conciencia de cada uno”, concluyó.

Magaly TV: Revelan vínculo entre Luis Advíncula y Sheyla Rojas

El programa de Magaly Medina reveló en su programa del lunes 31 de agosto que el futbolista Luis Advíncula y Sheyla Rojas tuvieron una salida en el mes de noviembre del 2019.

Al inicio de su programa, Magaly Medina aseguró que revelaría diversas conversaciones sobre la conductora de América y el futbolista de la selección peruana de fútbol.

“Vamos a revelar una relación que existió (de qué tipo, ustedes sacarán sus conclusiones) entre un personaje de televisión y un jugador de fútbol muy conocido y las conversaciones que ellos tienen. Se trata de Sheyla Rojas y Luis Advíncula”, señaló la conductora de TV.

Según Irvin Vera, ex jefe de prensa de la conductora de Estás en todas, asegura que ella y el futbolista se vieron en tres oportunidades. La primera en un almuerzo realizado en octubre del año pasado, la segunda días después en una fiesta nocturna y la tercera en un viaje a España por invitación del propio futbolista.

Posterior a ello, se reveló una imagen en la que Sheyla Rojas y Luis Advíncula aparecían abrazados. Fue Irvin Vera, quien aseguró que fue él tomó esta fotografía en el segundo encuentro que tuvieron ambos personajes.

Esposa de Luis Advíncula aclara que está separada del futbolista

Josseline Passoni, esposa de Luis Advíncula, dejó en claro que está separada del futbolista. Esta afirmación ocurrió horas antes de emitirse el informe periodístico que involucra a un futbolista con Sheyla Rojas en el programa de Magaly Medina.