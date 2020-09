15 años desde que la delincuencia se llevó a la protagonista de ‘Leonela’ | FOTOS

¡Dos décadas sin nuestra Leonela! A finales de los años 90, en América Televisión se transmitió la telenovela ‘Leonela, muriendo de amor’. Desafortunadamente la delincuencia se llevó a su protagonista, la mexicana Mariana Levy en el año 2005.

Leonela, muriendo de amor

‘Leonela, muriendo de amor’ fue la primera novela peruana producida por José Enrique Crousillat para la productora América Producciones en 1997.

¿De qué se trató ‘Leonela, muriendo de amor’?

‘Leonela, muriendo de amor’ nos narraba la historia de amor entre una joven millonaria que sale embarazada de un muchacho humilde.

Tras pasar muchos problemas, Leonela (Mariana Levy) se queda con Pedro Luis (Diego Bertie).

¿Qué pasó con Mariana Levy, actriz que le dio vida a la protagonista de ‘Leonela, muriendo de amor’?

El 29 de abril del 2005 fue un día fatal para Mariana y toda su familia. La salida a un parque de diversiones terminó en tragedia y la vida de la actriz se apagó en un instante.

Mariana había dejado la carrera de actriz para dedicarse a su familia por un tiempo, familia que formó junto a José María Fernández “El Pirru”.

La tarde del 29 de abril, los esposos viajaban junto a María, una de las hijas de la artista y con algunas amiguitas de la niña. Todos se dirigían a un parque de diversiones, pero lo que tenía que ser un paseo lleno de felicidad, terminó en tragedia.

Todos iban hacia Reino Aventura (también conocida como Six Flags) para celebrar el Día del Niño.

Levy cumplió 39 años unos días antes, pero después de unos minutos de salir de su hogar en Lomas de Chapultepec, la camioneta conducida por su esposo se detuvo en un cruce.

El cruce donde ocurrió la muerte de Mariana Levy

Es aquí donde empezó a ocurrir lo fatal. Los testigos mencionaron que unos delincuentes estaban asaltando a otros vehículos. María, la hijita de la actriz junto a sus amiguitas empezaron a gritar y llorar de pánico.

Mariana les dijo que cerraran las ventanas y se calmen.

Palabras de la madre de Mariana Levy

En una entrevista exclusiva con el programa ‘Hoy’ en el 2018, la mamá de la actriz, Talina habló de los últimos minutos de su hija, con quien también pudo actuar y trabajar.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’ ‘me voy a desmayar’ y cae muerta.”

En ese momento, Talina se estaba preparando para salir en su programa ‘Nuestra Casa’. Sin embargo, a los minutos, el esposo de Mariana la llamó, le dijo que las cosas no estaban bien y se enteró de la muerte de su hija.

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra Casa, que estaba ella ahí y se fue porque se embarazó, entonces yo me estaba maquillando y me habló Pirru y sollozaba y yo no le entendía y me decía: ‘nos asaltaron’…”, recordó.

“Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaba y entro buscándola y digo: ‘¡mi hija, ¡dónde está mi hija!’ y una enfermera me dice: ‘estaba en el suelo’… Porque Pirru, después del asalto que le da el ataque al corazón, la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla…”.

A pesar que han pasado 5 años de la muerte de la artista, su madre afirma que el dolor de la muerte de una hija siempre estará presente.

“El dolor va a existir hasta que yo me muera, pero ese dolor, que es de un tamaño inconmensurable, está aquí adentro. Lo saco en las noches, cuando me voy a dormir, en el cajón del buró, tengo una foto de Mariana y le cuento mi vida, le platicó y lo guardo, porque una cosa es tener dolor y otra cosa es ser ‘sufridita’", finalizó su madre.

Wapa, si quieres ver las fotos de lo hermosa que era Mariana Levy, no te olvides de ver nuestra Fotogalería.