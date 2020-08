Mamá de Gabriel Calvo murió de COVID: "Lo más difícil ha sido no despedirme" | VIDEO

El recordado actor de 'Torbellino' en los años 90, Gabriel Calvo, se pronunció con un nostálgico testimonio para revelar la muerte de su mamá tras batallar contra el coronavirus.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió el vía crusis que pasó tras intentar salvarla, sin embargo, no pudo aguantar y partió. Por ello, invocó a los usuarios no bajar la guardia ante el virus.

Gabriel Calvo en Instagram compartió con un emotivo vídeo la muerte de su madre

El intérprete invocó con unas reflexivas palabras a los usuarios prevenir y cuidarnos tras la crisis sanitaria que enfrenta el país.

“Esto lo hago para contarles mi experiencia con el covid, que definitivamente ha sido la peor. Quiero pedirles que se cuiden mucho, tengan cuidado, traten de no estar cerca a esta experiencia que yo he tenido”, inició el artista.

Como muchos peruanos, reveló que no pudo despedirse de su progenitora, contando su dolor al perder a su madre. “Pasaron los días y mi mamá falleció y solo me entregaron una cajita con sus cenizas y es muy duro, pero hago este video en su nombre para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia porque es muy duro”, agregó.

“Es difícil no poder despedirte de tu familiar, porque la última vez que yo le di un beso y un abrazo a mi mamá fue en el mes de marzo. Cuando tu familiar tiene covid no lo ves, no vas a la clínica a estar con él, a darle la mano o a hablar con ella por teléfono, ni nada y si no gana la batalla no lo ves más”, acotó el actor.