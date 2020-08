PSV: “No quiero juzgar a nadie en medio de tanto dolor, solo pido que respetemos las normas"

Pedro Suárez Vértiz se pronunció sobre la tragedia ocurrida en Los Olivos, donde fallecieron 13 personas. El cantante indicó que tiene sentimientos encontrados, sin embargo, se abstuvo de juzgar, solo pidió a sus seguidores que respeten las normas.

“Tenía que pasar en algún momento. La ignorancia, irresponsabilidad y brutalidad en nuestro país bate récords mundiales”, sentenció desde el primer momento el rockero. El intérprete de “Mi auto era una rana” señaló que se encontraba con sentimientos encontrados por la tragedia que pasó el sábado pasado. “Siento rabia, pena, impotencia, confusión, muchas cosas”, escribió el cantante peruano en su cuenta de Facebook.

“No quiero juzgar, ni culpar a nadie en medio de tanto dolor, pero sí quiero seguir pidiendo una vez más que nos cuidemos, que respetemos las normas, que pensemos en todos los vulnerables”, acotó.

Sin embargo, no dejó de hablar sobre el trabajo realizado por la PNP aquella fatidica noche.

"Los 13 fallecidos y la discusión sobre si el operativo policíal tuvo errores o no, no existirían si esa fiesta clandestina no hubiera ocurrido", resaltó.

“Tenemos que seguir las reglas nos gusten o no”, continuó el cantante.

“Todos los familiares de los fallecidos ahora cargan con el dolor de la pérdida de sus seres amados. A ellos les expreso mi apoyo y condolencias. Por favor, seamos responsables aunque me harte de repetirlo”, concluyó.