Andrea Llosa aclara que no es amiga de Magaly Medina ni de Juliana Oxenford

Aunque muchas veces se han mostrado como aliadas, Andrea Llosa aclaró que no es amiga de las conductoras Magaly Medina ni de Juliana Oxenford.

"No son mis amigas, no las veo nunca porque no me las cruzo nunca, no tengo ningún acercamiento ni nada. Es más, yo estoy trabajando ahora donde se grababa Combate, en Barranco, es como una isla, solo veo a mi equipo", indicó la conductora de ATV.

Luego que Magaly Medina expresara publicamente su incomodidad cuando el programa de Andrea Llosa se pasó unos minutos de su horario, la conductora indicó que eso no le afectó, pues "es un tema de ella".

"A mí no me interesa. Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes, las que no me suman, las deshecho inmediatamente", dijo al diario OJO.

La figura de ATV señaló que está muy agradecida de trabajar en lo que más le gusta, a pesar de que en un principio haya pensado que su mundo sería la prensa escrita.