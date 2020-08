Magaly Medina sobre tragedia en Los Olivos: “No solo echemos la culpa a las víctimas" | VIDEO

Magaly Medina se pronunció sobre la tragedia de Los Olivos, donde murieron 13 personasm asfixiadas. La perioodista indicó que no solo es culpa de las víctimas, sino tambien de las autoridades.

“El país está de duelo por las 13 muertes por esta intervención policial en esta discoteca clandestina. En esta fiesta se hacen los ‘privaditos’. Antes de la pandemia se hacían estas fiestas de pocas personas que se les conocía como ‘privaditos’”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina señaló que desde hace mucho tiempo se hacen estas fiestas privadas, y las autoridades no hicieron nada para remediarlo.

“Estas fiestas de fines de semanas son como una obligación. Si no salen a bailar no es vida para ellos. Aquí hay varios que tienen responsabilidad. No solo echemos la culpa a las víctimas, echemos la culpa también a las autoridades”, señaló.

Asimismo, lde dedicó unas palabras al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro. “Me río en su cara, señor alcalde. Este es el momento en que los gerentes de fiscalización deberían presentar sus cartas de renuncia. Porque nadie me va a decir que no estaban enterados que en ese lugar no era la primera fiesta que se hacía”, sentenció.