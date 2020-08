Toño Centella: comadre falleció en tragedia de Los Olivos

Toño Centella lamentó la muerte de su comadre, quien falleció en la tragedia de Los Olivos. Como se recuerda, este fin de semana, 13 personas fallecieron tras asistir a una discoteca clandestina en plena pandemia.

"Siento una pena muy grande por lo que ha pasado, también me da cólera porque hay mucha responsabilidad de parte de todos. Esto enluta a muchas familias. Es una noticia a nivel mundial por la negligencia que hubo. La policía será quien investigue", indicó el cantante, quien se encuentra en cuarentena tras dar positivo en el test de coronavirus.

Como se recuerda, la madre de Centella falleció a causa de la COVID-19. Es por ello que toma con mucha seriedad la situación.

"Me siento triste. Me dijeron que han fallecido muchos, una pena grande, y en la mañana (ayer) me enteré que una gran amiga, que era mi comadre Karen, también. Yo le eché el agüita de socorro a su hija. Lamentablemente, falleció, y hay personas conocidas que iban a los bailes que son víctimas", contó a El Popular.