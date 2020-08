Juliana Oxenford revela detalles de su embarazo: "Ya me cuesta un montón caminar"

Juliana Oxenford se reunió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y dio detalles de cómo va su embarazo. La periodista se mostró sumamente feliz por la etapa que está viviendo, sin embargo, reveló que no se está sintiendo muy bien físicamente.

"Me cuenta un montón caminar. Ya voy por los siete mese y medio. Soy un volkswagen porque he subido muy poco de peso, solo seis kilos recién pero es pura panza", contó Juliana Oxenford.

Sin embargo, con el fin de tranquilizar a sus fans, la conductora de TV aclaró que está bien de salud.

"Soy un volkswagen escarabajo porque estoy más flaca que nunca, mis pies, piernas dan pena. Parezco parada de manos. Mis brazos están todas consumidas, pero bueno, mientras el bebé este bien que consuma a su madre", detalló.

Como se recuerda, la rubia será madre por segunda vez, y ya cuenta los días para tener a su bebé en brazos.

“Me paro, me siento, me vuelvo a parar. La panza cada vez pesa más y él bebe a esta hora no para de moverse (parece que el tema político lo pone de mal humor) ... jajaja. Ya falta poco, el lunes entro a la semana 30 así que paciencia y buen humor”, escribió la periodista..