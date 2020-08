Maricarmen Marín enamorada dedicó tierno mensaje a su pareja: "Eres mi alegría"

Maricarmen Marín contenta compartió con sus seguidores la etapa que está viviendo con su pareja Sebastian Martins, con quién lleva varios años de romance.

Por ello, al cumplir su novio un año más de vida, lo sorprendió dedicándole un tierno mensaje de cumpleaños en su cuenta oficial de Facebook.

Maricarmen Marín y su emotivo mensaje a su pareja

La conductora de 'Mujeres al mando' aunque no suele exponer su relación amorosa, en esta fecha especial quiso compartir sus sentimientos con un publicación donde se mostró con Martins.

“Feliz cumpleaños mi eres mi alegría, mi vida. Por más cumpleaños juntitos y felices Sebastián Martins”, comentó la intérprete de 'Por qué te fuiste' en su red social, según el Ojo.

Por su parte, la cantante también se encuentra apoyando a emprendedores que desean difundir sus productos y los comparte en su plataforma digital para que puedan tener más alcance con el público en medio de la crisis sanitaria que vive el país.

¿Maricarmen Marín contraerá matrimonio?

La intérprete en su momento compartió lo feliz que se encuentra en su relación y le gustaría casarse con el productor Sebastian Martins.

"Hemos conversado (de eso) hace mucho tiempo. Tenemos muchos planes. Me encantaría tener hijos desde hace muchísimo tiempo, pero también me asusta la idea porque siempre he vivido pensando solo en mi. Igual me encantaría, espero que sea pronto", sostuvo en radio Capital en 2018.