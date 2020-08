Melania Urbina apoya a Merly Morello y revela que fue víctima de acoso sexual

La actriz Melania Urbina usó su cuenta de Instagram para mostrarle su apoyo a la adolescente Merly Morello, quien también fue víctima de acoso sexual, en una transmisión por Zoom.

Recordemos que Melania tiene un vínculo sentimental con la menor por sus papeles en la novela ‘De Vuelta al Barrio’. Cabe mencionar que Melania también se sintió identificada con su compañera.

La expareja de Andrés Wiese indicó en Instagram que también ha sufrido de acoso sexual y que a sus 42 años, esta clase de violencia le sigue afectando, por lo que se siente mucha molestia que una adolescente de 16 años pase por ello.

Melania Urbina expresa que ha identificado a las personas que han hecho comentarios con contenido sexual, y afirmó que hará las denuncias para que los culpables paguen por su conducta.

¿Qué dijo Merly Morrelo, tras pasar acoso sexual?

Merly Morello no se quedó callada y se defendió tras pasar por acoso:

"El acoso sexual es algo que no debemos normalizar. No debemos invisibilizar esta clase de situaciones, hay que hablarlas. Es algo que no puedes callar. También me han dicho que 'porque no me quedo callada y que soy yo quien provoca por cómo me visto'. Mi forma de vestir no debe influir en si me deben tener respeto o no ", indicó.