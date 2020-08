¿Angie Arizaga y Jota Benz se reconciliaron? | VIDEO

En Esto es Guerra las cámaras no se apagan, y Jota Benz y Angie Arizaga no recordaron eso. La pareja fue puesta en evidencia por Jazmín Pinedo durante la secuencia donde los concursantes debían adivinar donde “nacieron los famosos”.

Sin embargo, cuando Rafael Cardozo estaba respondiendo una de las preguntas planteada de esa secuencia, Jazmín interrumpió el momento para acercarse a Jota y a Angie, quienes compartían un ameno momento como si se tratará una pareja recién reconciliada.

Sin embago, Angie Arizaga y Jota Benz optaron por distanciarse tras percatarse que las cámaras del programa los estaban ponchaban, por lo que la conductora expreso: "eso es bueno, porque ahora podemos entender que tal vez no había un problema entre ellos, sino con la cámara".

Un día antes, ella se había mostrado seria y distante cuando tuvo que competir con Jota. Pero ahora, su reacción fue distinta y hasta sonreí con lo acontecido.

En tanto, Piero Díaz se encargó sin dejar sin palabras a la parejita de moda, tras asegurar que tenía información privilegiada sobre ellos. En ese momento, los involucrados no pudieron ocultar su nerviosismo.

"Tengo un chisme. Tengo una de Angie Arizaga que me ha contado el señor Dante Peralta. Te juro por Dios que vino con el chisme y me dijo 'no sabes la última'. Ojalá que no se pongan nerviosos", reveló Gian Piero Díaz frente a la inesperada mirada de la guerrera.