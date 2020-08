Said Palao no oculta más su amor por Alejandra y le dedica una romántica canción

Said Palao decidió romper su silencio y contar detalles de lo feliz que siente al estar saliendo con Alejandra Baigorria tras admirarla como mujer.

A su vez, el integrante de Esto es guerra sorprendió al dedicarle una canción romántica en vivo, indicando que se encuentran contentos al no hacer daño a nadie.

Said Palao emocionado habló así sobre Alejandra Baigorria

Los conductores del magazine le preguntaron sobre qué canción describiría el momento que vive junto a la empresaria. Sin embargo, lo que sorprendió a todos es que él mismo hizo un pedido como representación a lo que siente por la presentadora.

"La verdad que esas canciones sí me gustan, pero yo tengo una canción que voy a decir que la pongan, no sé si la tengan ahí. Se llama ‘Planes’ de Alex Hoyer. Se trata de que una persona estaba tranquila, soltera, no estaba en sus planes que pase algo con otra persona, y pasó”, indicó el chico reality luego de ser captado besando a Alejandra.

“No se planeó nada, yo me llevo muy bien con Ale, es súper divertida, trasmite una energía increíble y eso ha hecho que nos acerquemos. Eso (formalizar) no se planea, eso se da solito. Conforme sigan yendo las cosas bien, eso se dará, los dos lo decidiremos”, acotó.

Además, el joven comentó que su mamá estaba enterada de lo ilusionado que está de Alejandra Baigorria, llevando a ser enlazada en vivo la señora desde Miami.