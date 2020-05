Rafael Cardozo en su regreso a EEG y entre lágrimas: Sufrí pero estoy aquí trabajando

Rafael Cardozo no aguantó la emoción de regresar a Esto es Guerra y derramó lágrimas al contar lo que significa para él, el retorno a su centro de labores.

El "guerrero" señaló que en estos 70 días se ha sentido muy ansioso y algo preocupado por su estado laboral, pero que hoy todo vuelve a su normalidad.

"No quería pasar por esto, sufrí de ansiedad, solo quiero decir una cosa: Yo me quedé 70 días en mi casa para cuidarme y cuidar a todos ustedes. Estoy para entretener, estoy contento de volver a trabajar. Veo a la gente que regresa y estoy contengo por eso. Yo no puedo ser el mismo. Dios me dio clases. Estoy muy feliz. No tengo derecho de ser la misma persona", indicó.

¿Cuál es el protocolo de salud en Esto es Guerra contra coronavirus?

En un video promocional de Esto es guerra cuenta algunos cambios en su contenido. Primero, el programa no contará con la asistencia de público para evitar la propagación del coronavirus.

Así también, el aforo del set de TV se ha reducido a la mitad. Esto ayudará a que los miembros de la producción cumplan con el distanciamiento social establecido por el Gobierno.

“Todos tenemos las medidas (de protección) del caso, las pruebas (de COVID-19) y todo para reactivar el trabajo nuevamente y eso ha demorado un poco”, manifestó el productor Peter Fajardo sobre las constantes postergaciones del reality a la pantalla chica.