Silvia Cornejo tras denuncia de su esposo: “Se cansó del maltrato, se puso bella” | VIDEO

Silvia Cornejo apareció en el bloque de espectáculos que dirige, luego de la polémica que se generó por haber embestido su camioneta contra la de su esposo, quién la llegó a denunciar por violencia física y psicológica.

¿Qué respondió Silvia Cornejo tras denuncia de su esposo?

La presentadora de América Televisión se presentó en la secuencia que conduce bailando al ritmo de una conocida canción que causa controversia por la letra.

La joven al dar pase a una nota sobre Tik Tok de los participantes de 'Esto es guerra', sin inconveniente se lució moviéndose al compás de la música del tema 'Relación' de Sech.

“Ahora todo cambió, le toca a ella, Mari y una botella. Gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella”, entonó Cornejo sonriente durante el noticiero.

¿Por qué Silvia Cornejo le puso GPS al carro de su esposo?

“Una amiga suya nos ha hecho llegar una versión. Dice que ellos habían quedado en cenar ese viernes por la noche y que ella le descubre a él que le ha mentido nuevamente. Sí, parece que él tenía un GPS no sé si al teléfono o si al carro, pero ella le ha preguntado dónde estaba. Al parecer él le ha mentido, no lo sabemos”, indicó Magaly Medina.

Ante lo ocurrido, la amiga confesó que esta vez, Jean Paul no estaría viendo a su expareja, sino que se trataría de una nueva mujer:

“Según lo que dice la amiga, no sería con la ex (pareja). No estaría visitando a su otro hijo, sino que estaría visitando a otra persona, otra mujer. Al enterarse de eso, Silvia Cornejo habría perdido los estribos, la cabeza, habría ido y empotró su carro contra el de su pareja y padre de su hija”, acotó.

¿Quién es Silvia Cornejo?

Silvia Vanessa Cornejo Cerna es una modelo que nació en Trujillo, La Libertad. En su momento presentó al país como reina de belleza en el concurso de Miss Mundo 2006 en Polonia.

A su vez, ha ganado el certamen Miss Tourism Queen International 2008 en China. A sus 33 años continúa frente a las luces de las cámaras pero como conductora de espectáculos y tiene un pequeño niño con el empresario Jean Paul Gabuteau.