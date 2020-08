Magaly Medina sobre Silvia Cornejo: “Hace el ridículo por un hombre que no vale la pena” | VIDEO

Luego que Silvia Cornejo fuera denunciada por su esposo Jean Paul Gabuteau por violencia física y psicológica, Magaly Medina no dudó en emitir su comentario. La conductora de TV resaltó que la exreina de belleza está haciendo el ridículo por un hombre que no vale la pena.

Magaly Medina difundió un informe, cuya protagonista fue Silvia Cornejo. La esposa de la exMiss Perú la denunció de por violencia física y psicológica tras haber chocado su carro el pasado viernes 31 de julio del presente año.

“Se ha vuelto a pelear con su esposo Jean Paul Gabuteau, este no es el primer escándalo que ellos dos protagonizan. Ella se ha abalanzado en el moderno carro de su marido. Al parecer, ellos estarían viviendo en casa separadas y ella está bastante enojada”, contó.

Magaly Medina indicó que la modelo está exponiendo mucho su imagen por un hombre que ya le ha fallado antes.

“No sé porque las mujeres hacen el ridículo por un hombre que no vale la pena, no merece tanto exponerse. Ella es una figura pública, ex Miss Perú se está exponiendo al ‘chismoseo', al comentario, si se quiere ir, que se vaya. ¿Por qué chocarle el carro?, ¿por qué perseguirlo?”, indicó.

“Aquí algo está mal, una mujer no puede estar poniendo GPS a su marido, una soga, amarrándolo a la cama, porque el marido se da media vuelta y te miente. Esa no es forma de vida. Es indignante para cualquier mujer, que se respete a sí misma”, acotó.