Gino Assereto impacta al revelar: "¿Cómo amas a alguien sin saber respetar a la persona?"

Gino Assereto generó controversia en sus seguidores luego de compartir un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram sobre la decepción de un amor.

Cabe recordar, que el integrante de Esto es guerra llegó a eliminar de su red social fotos románticas con su expareja Jazmín Pinedo, cuando fue captada saliendo del edificio donde vive Jesús Neyra.

¿Qué dijo Gino Assereto en Instagram?

"¿Como amas a alguien sin saber aceptar, comprender y respetar a la persona? Amar no son mariposas en el estómago, amar no es hacer todo por el otro, amar no es interferir en el proceso y las experiencias del otro", señaló el modelo.

A su vez, el hermano de Jota Benz añadió: "La palabra amor tiene un significado muy poderosos y muchos lo desconocen".

Esta publicación en su historia, sorprendió a su público preguntándose si era dedicado para una persona en especial o referente a su exromance con Jazmín Pinedo

Gino Assereto se pronunció tras desplante en tv a Jazmín Pinedo

Hace unas semanas cuando el chico reality volvió al programa que conduce su exnovio, impactó a sus fanáticos al no haber saludado a Jazmín Pinedo.

Ante ello, el joven se pronunció: “Me presentaron, estaba con toda la euforia, la felicidad, que salí, me quité la capa, iba a abrazar a Piero y me dijo: ‘oye cuidado', y yo me había olvidado (…)".

Además, acotó: "En ningún momento hubo una mala intención, ganas de generar un desplante o algo malo, siempre quise demostrar en el momento lo que sentía”.