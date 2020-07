Christian Meier acerca de Celia Capira: "Es la imagen viva de un país al que el Gobierno le da la espalda"

El actor peruano, Christian Meier utilizó su cuenta de Twitter para dejar su opinión acerca de la situación de salud del Perú por la pandemia del coronavirus.

El artista de Telemundo y Fox dejó un comentario acerca de Celia Capira, la mujer que corrió detrás del Presidente Martín Vizcarra en Arequipa.

La mujer fue detrás de la comitiva del mandatario pidiendo ayuda para su esposo, quien se contagió de la Covid-19 y necesitaba con urgencia una cama UCI en el hospital Honorio Delgado.

Lamentablemente, el esposo de la señora, Adolfo Mamani Tacuri de 57 años falleció el 21 de julio. Una noticia que ha conmocionado a todo el país.

Tras esta situación, el artista Christian Meier resaltó que el Gobierno le ha dado la espalda al pueblo peruano durante la pandemia de la Covid-19.

“Celia Capira es la imagen viva de un país al que el gobierno le da la espalda. La única diferencia es que a ella se la dieron estando a un metro de distancia y todos pudimos verlo”, escribió Meier en la red social.

La opinión de Meier ha desatado controversia en redes, ya que algunos tuiteros opinan que no es responsabilidad solo del Gobierno, sino de los Gobiernos anteriores y también de los Gobernadores regionales.

Mientras que otros usuarios le dieron la razón a Christian Meier.

La pandemia del coronavirus está golpeando muy fuerte no solo al Perú, sino también al mundo entero. Lo único que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas y cuidarnos lo más que podamos.

Celia Capira llora la muerte de su esposo

Este martes 21 de julio falleció el esposo de Celia Capira, la madre de familia que corrió tras la comitiva encabezada por el presidente Martín Vizcarra durante su visita a Arequipa el domingo 19 de julio.

Celia clamó por ayuda para su esposo Adolfo Mamani Tacuri, de 57 años, quien contrajo el COVID-19.

"Yo esperaba que el presidente pasara, que vea cómo estamos, que aquí faltan implementos médicos para las enfermeras, que ellos son los que están corriendo el más alto riesgo, en este hospital no hay manómetros, no hay oxígeno, no hay balones, queríamos que (Vizcarra) viera", dijo Celia en declaraciones a América Noticias.