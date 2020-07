Falleció esposo de mujer que persiguió a Vizcarra en Arequipa: “Han tomado represalias”

El esposo de Celia Capira, la mujer que corrió desesperada para alcanzar al presidente Martín Vizcarra en Arequipa, falleció hoy a los 57 años en el hospital Honorio Delgado. Ella teme que haya sido una represalia contra su familia.

La señora Capira contó a RPP, entre sollozos, que nadie le explicó como se había dado la muerte de su esposo, Adolfo Mamani Tacuri, y solo le pidieron retirar su cuerpo sin más detalles.

NO TE PIERDAS: Inmunidad de rebaño: ¿El gobierno busca que todos nos contagiemos de COVID-19?

TE PUEDE INTERESAR: “Doctor Tilde” encuentra “horrores” ortográficos en programa “Aprendo en casa”

“Nadie me ha explicado que pasó. Solo me han dicho que haga los tramites porque el cuerpo ya se lo llevaron. He intentado verlo pero no quisieron. Acá ya no está me dijeron, no me han dado más información. Creo que es una negligencia, porque no estaba grave”, relató Celia muy apenada.

Asimismo, la mujer le pidió respuestas a la nueva ministra de Salud, Pilar Mazzetti, pues nadie le da razón sobre qué pasó con su esposo.

“Señora ministra, por favor, nuestra familia se muere, mi esposo ya está muerto. Por favor, investiguen, mi esposo ha estado bien, han tomado represalias contra mí por revelar como estaba el verdadero panorama”, continuó.

Celia Capira y su familia se hicieron conocidos, luego que ella corriera tras la comitiva del presidente Martín Vizcarra que llegó hasta Arequipa. Ahora, Capira le pide al mandatario mejorar el sistema de salud para que no se repita su historia,

“Señor presidente por favor ponga más médicos especializados, es demasiado este dolor, que haya más medicinas, que repartan medicinas para todas las personas diabéticas, la gente no quiere venir a los hospitales por miedo a contagiarse”, pidió hoy la mujer.