Sergio George elogia el "ángel" que tiene Yahaira Plasencia con el público | VIDEO

El productor musical Sergio George habló una vez más sobre la salsera Yahaira Plasencia, su personalidad y el “ángel” que muestra cuando tiene presentaciones, luego de ser consultado sobre qué tiene la ella a comparación de otras cantantes.

“Es algo que no se puede explicar. Tiene ángel, tiene algo especial que conecta con el público y ha gustado en todo el mundo. Hasta en Alemania y eso que yo no conozco a nadie allá (...) Yo solamente trabajo con Yahaira, la cosa es: tienes ángel o no”, se refiero durante el programa ‘En boca de todos'.

Por otro lado, el considerado uno de los mejores productores del mundo indicó que tienen novedades con respecto al futuro de Yahaira.

“La idea es que sabiendo que ella tiene muchos fans en Perú, era que cantara sola, yo quería la credibilidad de que ella puede cantar sola. Ahora que ya pasó eso, se viene un featuring importante, pero en realidad ella puede hacer lo que ella quiera”, manifestó.

Además, la pareja de Jefferson Farfán no podía de la alegría ante las palabras del maestro Sergio George, al punto que no podía borrar la sonrisa ante los halagos.

Cabe recordar que Sergio George y Tito Nieves, quien hace poco lanzó un tema junto a la peruana Daniela Darcourt, se enfrascaron en un conflicto luego que los interpretes de ‘Tú te atreves’ supuestamente se hayan reído de Plasencia durante un enlace en el programa de Magaly TV: La Firme.

Daniela Darcourt niega rencillas

La también salsera Daniela Darcourt negó cualquier problema con Sergio George y que consideró que si hay alguna rencilla entre George y Nieves es algo interno, pero que no tiene que ver con ella.

“Hace un par de días que me empezaron a preguntar por esto. Yo creo que son cosas internas en la cuales yo no tengo que ver. Tito y Sergio son dos personas que se conocen hace 40 años. Yo soy una ‘x’ que tuvo la oportunidad de grabar con el maestro Tito, el maestro Sergio. Aporté mi trabajo, mi chamba y de ahí no sé absolutamente nada”, acotó la salsera en un programa de un medio local.