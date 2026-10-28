SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Residentes de Pucusana, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Barranco, Miraflores y Santiago de Surco deben consultar el cronograma de Sedapal para este jueves 29 de octubre. La entidad ha planeado cortes temporales del suministro de agua potable en áreas específicas de estos distritos, con diferentes horarios según la ubicación y las labores programadas.
Las interrupciones están vinculadas a tareas técnicas de mantenimiento y optimización de las redes de distribución. Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas que reserven agua en recipientes limpios antes del inicio de las labores y administren sus reservas para satisfacer necesidades esenciales hasta que el servicio se reinicie.
Detalles de las zonas y horarios de corte de agua para el jueves 29 de octubre
Pucusana
- Horario de corte: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
- Zonas afectadas:
- Sector 541: urbanizaciones Naplo, Islas Galápagos y Playa Naplo, junto con el asentamiento humano Villa Hermosa.
- Sector 542: asentamientos humanos Benjamín Doig y Manuel Scorza.
San Juan de Lurigancho
- Horario de corte: de 9.00 a. m. a 9.00 p. m.
- Zonas afectadas:
- A. H. Integración Solidaria y Progreso, sector Villa Virgen.
- A. H. Integración Solidaria y Progreso, sector Naciones Unidas.
- A. H. nueve de Febrero Ampliación.
Carabayllo
- Horario de corte: de 12 m. a 8.00 p. m.
- Zonas afectadas:
- Centro Poblado San Diego.
- Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago.
- Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina.
- Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina.
- Asociación Casa Huerta San Diego.
Barranco
- Horario de corte: de 12 m. a 11.00 p. m.
- Zonas afectadas:
- Urbanizaciones La Condesa, La Poblana, Confraternidad, San Ignacio, Tejadita y La Viñita.
- Conjunto Habitacional San Joaquín y Centro Comercial Residencial Balta.
- Cuadrante limitado por las avenidas El Sol Este, Almirante Miguel Grau, Francisco Bolognesi y República de Panamá, incluyendo el jirón 28 de Julio.
Miraflores
- Horario de corte: de 12 m. a 11.00 p. m.
- Zonas afectadas:
- Urbanizaciones La Castellana, El Rancho y Benavides.
- Cuadrante comprendido entre las avenidas La Merced, Alfredo Benavides, Paseo de la Castellana y Mariscal Ramón Castilla.
Santiago de Surco
- Horario de corte: de 12 m. a 11.00 p. m.
- Zonas afectadas:
- Urbanizaciones La Castellana, Los Manzanos, Los Olivos, El Rosal, El Rosedal, Tulipanes, Alicia y Canopus.
- Cuadrante limitado por las avenidas La Merced, Alfredo Benavides, Paseo de la Castellana y Mariscal Ramón Castilla.