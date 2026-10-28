SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

Residentes de Pucusana, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Barranco, Miraflores y Santiago de Surco deben consultar el cronograma de Sedapal para este jueves 29 de octubre. La entidad ha planeado cortes temporales del suministro de agua potable en áreas específicas de estos distritos, con diferentes horarios según la ubicación y las labores programadas.

Las interrupciones están vinculadas a tareas técnicas de mantenimiento y optimización de las redes de distribución. Se aconseja a los residentes de las zonas afectadas que reserven agua en recipientes limpios antes del inicio de las labores y administren sus reservas para satisfacer necesidades esenciales hasta que el servicio se reinicie.