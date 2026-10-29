Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

¿Tu distrito se quedará sin agua? Sedapal anuncia interrupciones de hasta 15 horas este 30 de octubre

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este 30 de octubre en varios sectores de Lima. Conoce los motivos del corte y cuánto tiempo durará.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Tu distrito se quedará sin agua? Sedapal anuncia interrupciones de hasta 15 horas este 30 de octubre
    Sedapal anunció un nuevo corte de agua.
    ¿Tu distrito se quedará sin agua? Sedapal anuncia interrupciones de hasta 15 horas este 30 de octubre

    Sedapal anunció que este viernes 30 de octubre se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en diversos distritos de Lima Metropolitana. Según el comunicado de la empresa, la restricción podría extenderse hasta por 15 horas consecutivas en determinadas zonas de la capital. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía verificar los horarios establecidos y conocer qué sectores estarán afectados.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno

    Sedapal confirma corte de agua de hasta 15 horas este 30 de octubre: conoce los distritos afectados

    La empresa informó que la suspensión del servicio responde a trabajos programados de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución de agua potable. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Por ello, Sedapal exhortó a los vecinos de las zonas comprendidas en la programación a almacenar agua con anticipación y adoptar las precauciones necesarias durante el periodo de interrupción del servicio.

    Conoce las zonas afectadas

    Pachacámac

    Zonas afectadas: Sector Las Lomas Huertos de Manchay, U.P.I.S. Corazón de Jesús, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, Sector Villa Hermosa, A.H. Portada de Manchay II Ampliación, Sector Los Ángeles, A.H. Portada de Manchay II Ampliación, Sector Las Mercedes, A.H. U.P.I.S. Los Claveles, Sector Nuevo Progreso, Asoc. Vivienda Las Casuarinas, Comunidad Campesina Collanac Parcela 135, Asoc. Vivienda Las Palmeras, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, A.H. Nueva Esperanza y Sector 24 de Junio Collanac.

    Hora de corte y restablecimiento del servicio: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

    Corte de agua.
    Corte de agua.
    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Habrá noveno retiro de AFP en 2026? Esto falta para aprobar el desembolso de hasta S/22.000

    San Miguel

    Zonas afectadas: A.H. Maranga, Urb. Maranga 3.ª etapa, Urb. Maranga 4.ª etapa, Urb. Maranga 7.ª etapa. Cuadrante: Av. Los Precursores, Av. Escardó, calle Intisuyo, calle Carlos Gonzáles, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina, Av. Elmer Faucett y todas las calles interiores.

    Hora de corte y restablecimiento: desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

    Corte de agua en Pachacámac este 30 de octubre.
    Corte de agua en Pachacámac este 30 de octubre.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Tu distrito se quedará sin agua? Sedapal anuncia interrupciones de hasta 15 horas este 30 de octubre
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Feriado del 1 de noviembre: ¿habrá descanso el lunes 2? Esto dice el Gobierno

    SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

    ¿Habrá noveno retiro de AFP en 2026? Esto falta para aprobar el desembolso de hasta S/22.000

    Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

    ¿Puedes salir antes del trabajo si no almuerzas? Sunafil aclara qué dice la norma

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza