¿Tu distrito se quedará sin agua? Sedapal anuncia interrupciones de hasta 15 horas este 30 de octubre

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este 30 de octubre en varios sectores de Lima. Conoce los motivos del corte y cuánto tiempo durará.

Sedapal anunció que este viernes 30 de octubre se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en diversos distritos de Lima Metropolitana. Según el comunicado de la empresa, la restricción podría extenderse hasta por 15 horas consecutivas en determinadas zonas de la capital. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía verificar los horarios establecidos y conocer qué sectores estarán afectados.

Sedapal confirma corte de agua de hasta 15 horas este 30 de octubre: conoce los distritos afectados

La empresa informó que la suspensión del servicio responde a trabajos programados de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución de agua potable. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Por ello, Sedapal exhortó a los vecinos de las zonas comprendidas en la programación a almacenar agua con anticipación y adoptar las precauciones necesarias durante el periodo de interrupción del servicio.

Conoce las zonas afectadas

Pachacámac

Zonas afectadas: Sector Las Lomas Huertos de Manchay, U.P.I.S. Corazón de Jesús, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, Sector Villa Hermosa, A.H. Portada de Manchay II Ampliación, Sector Los Ángeles, A.H. Portada de Manchay II Ampliación, Sector Las Mercedes, A.H. U.P.I.S. Los Claveles, Sector Nuevo Progreso, Asoc. Vivienda Las Casuarinas, Comunidad Campesina Collanac Parcela 135, Asoc. Vivienda Las Palmeras, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, A.H. Nueva Esperanza y Sector 24 de Junio Collanac.

Hora de corte y restablecimiento del servicio: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Corte de agua.

San Miguel

Zonas afectadas: A.H. Maranga, Urb. Maranga 3.ª etapa, Urb. Maranga 4.ª etapa, Urb. Maranga 7.ª etapa. Cuadrante: Av. Los Precursores, Av. Escardó, calle Intisuyo, calle Carlos Gonzáles, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina, Av. Elmer Faucett y todas las calles interiores.

Hora de corte y restablecimiento: desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.